الامارات | تصاميم الزفاف الهندي.. ليلة حنة بوليوودية بامتياز

شكرا لقرائتكم خبر عن تصاميم الزفاف الهندي.. ليلة حنة بوليوودية بامتياز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غالباً ما ترتبط الأزياء التقليدية الهندية في مخيلتنا بما ترتديه نجمات بوليوود، وكل ما تحمله تلك الحرائر اللماعة من ألوان، وفنون يدوية، ومشغولات ذات حرفية دقيقة، وعلى الرغم من التنوّع الشديد والغنى الفاحش الذي تتميز به هذه التصاميم، إلا أن هناك تغيراً وتطوراً مستمراً لإضافة أنماط جديدة.

وإلى جانب الأزياء المغربية، والإماراتية التقليدية، غالبا ما تعتبر تصاميم الزفاف الهندي واحدة من الخيارات التي دائماً ما تُطرح على طاولة العروس الإماراتية لليلة الحنة، حيث تتميز عادة ليلة الحنة بالكثافة اللونية والثقل في المشغولات اليدوية، والتركيز على الذهب الأصفر التقليدي.

وتعتبر الموضة الرائجة حالياً لهذا الصيف في ما يخص أزياء الزفاف الهندي، هي الألوان الفاتحة والمشرقة المفعمة بالحيوية مثل الأصفر، والأخضر، والأزرق، بينما تميل العرائس في هذا اليوم إلى نوعين من أغطية الرأس سواء ذلك الذي يغطي الرأس بأكمله، أو ذلك الذي يغطي الأكتاف بشكل جميل، ومن أحدث صيحات الموضة أيضاً في الوقت الحالي هي إضفاء الطابع الشخصي على الأزياء مثل ما قامت به النجمة الهندية بريانكا شوبرا عندما وضعت اسم العريس مطرزاً على فستان الزفاف القرمزي التقليدي الذي كانت ترتديه.

وكما تعتبر أناقة وتميز العروس أحد أهم أسباب اختيارها لتصميم عن الآخر، إلا أن راحتها هي أحد العوامل الرئيسة التي يجب أن تتحقق، ويشجع الخبراء فيThe Rack by Kachins على أهمية تجربة العرائس للأزياء والتصاميم والوصول إلى القطعة التي تتناسب مع شكل الجسم وتكون خياراً مريحاً وجميلاً يعزّز من تألق العروس وشعورها بأنها الأكثر تميزاً بين الجميع.

وفي The Rack by Kachins في دبي، يمكن للعروس الباحثة عن فستان زفاف مختلف ذي طابع هندي خاص، أو تلك التي تفضل الظهور كنجمة بوليوودية في ليلة الحنة الخاصة بها، أن تجد خيارات متعددة لأحدث ما يطلقه أشهر مصممي أزياء الهند وبوليوود.

وتقدّم مديرة المتجر نيتو، مجموعة من النصائح للمرأة الخليجية عند اختيار ما يناسبها من الأثواب الهندية التقليدية، أو التقليدية المطورة التي تدخل بها أفكار أخرى «فيوجن».

الأحمر أم العاجي؟

تقول نيتو إن «حفلات الكوكتيل بطبيعة الحال تتطلب ثوباً غربياً رائعاً، إما أن يكون فستاناً رفيعاً على الجسم أو ثوب حفلة، ويمكن اعتبار فساتين المصمم غوراف غوبتا الضيقة على الجسم خياراً مثالياً للعروس، التي تتوافر بألوان فاتحة مبهرة والتي تثبت شعبية كبيرة لدى العرائس كزي حفل كوكتيل كامل، بالإضافة إلى فساتين السهرة المنسدلة، وبتنوّع كبير في الخامات، منها الغني بالمشغولات، أو البسيط الهادئ».

وتشدّد نيتو أيضاً على أهمية الألوان عند اختيار العرائس الإماراتيات ثوباً ذا طابع هندي في ليلة الحنة، مشيرة إلى أن العروس «لا يمكن أن تقبل بلون أقل بهجة وفخامة من اللون الأحمر، المرتبط في التقاليد الهندية بثوب العروس».

وعلى الرغم من ذلك إلا أنها توضح أن الفساتين ذات الألوان الفاتحة المشرقة بدرجات رومانسية رقيقة «بدأت أيضاً بالرواج كخيارات للعرائس، خلال العامين الماضيين، ويزداد رواج فساتين الزفاف ذات الألوان الفاتحة المشرقة مع ظلال اللون العاجي أَيضاً، ما يمنح العروس مظهراً لطيفاً وحالماً»، إلا أنها توضح أن ليلة الحنة «غالباً ما تحمل ألواناً قوية وواضحة مثل الأصفر، والنرجسي، والأخضر الزيتوني، والأحمر».

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أناقة عملية

تبتعد الكثير من العرائس في الوقت الحالي عن الملابس ثقيلة الوزن، التي تمنعهن من المشاركة والاستمتاع بحفل الزفاف، أو الحنة، فتقع العروس دائماً في حيرة إمكانية الموازنة بين فخامة التصميم وعمليته «ونحن دائماً ما ننصح العرائس الإماراتيات بالاحتفاظ بالتطريز الثقيل فقط حول التنورة مع ارتداء سترة بسيطة، ويمكنك إضافة إكسسوارات لتألق المظهر، ولكن الهدف الرئيس هو (الأقل هو الأكثر)»، مشيرة إلى أن الخامات مثل الحرير الخام، والشبك، والأورجانزا، والخامات المنسوجة المحاكة، هي الأقمشة الأساسية للملابس الفخمة، مبينة أن «مصممين مثل أميت أغاروال غالباً ما يفضلون استخدام مواد التزيين المعدنية اللماعة، التي تعزّز من فخامة التصميم دون التأثير في وزنه، ولدينا في الوقت ذاته الكثير من العرائس وأسرهن الذين يعشقون الاستخدام الغني لقطع اللؤلؤ، والذهب، وكريستالات شواروفكسي من مصممي المشاهير المفضلين».

وتوضح نيتو أن المصممين الهنود تقدموا كثيراً في فكرة دمج التقاليد مع التفكير العصري «وفي دبي، كونها مدينة متعددة الثقافات وحيوية للغاية، فهي تحتوي على جمهور كبير للموضة الهندية، خصوصاً بين الإماراتيات اللاتي يفضلن فكرة الموضة في بوليوود خلال حفلات الزفاف».

إكسسوارات

تنصح نيتو العرائس بأهمية الحفاظ على الأناقة الهادئة والابتعاد عن حشد قطع المجوهرات بشكل مبالغ فيه «فإذا كنت ترتدين حلقاً كبير الحجم فيفضل الابتعاد عن ارتداء عقد أيضاً، أما إن كنت من محبات المظهر الكلاسيكي فيمكن اختيار قطع المجوهرات المصممة على شكل طبقات، وهناك الكثير من الأشكال المعاصرة لذلك، والتي يدخل فيها أحجار مثل الفيروز، والزبرجد، والتنزانيت».

وتضيف نيتو أيضاً إلى القائمة الأحزمة وأربطة الخصر المطرزة بالمجوهرات، مبينة أنها تعزّز المظهر.

بريانكا شوبرا طرَّزت اسم عريسها على فستان زفافها القرمزي التقليدي.

نيتو:

«دبي مدينة متعددة الثقافات وحيوية للغاية، وتحتوي على جمهور كبير للموضة الهندية، خصوصاً بين الإماراتيات اللاتي يفضلن فكرة الموضة في بوليوود خلال حفلات الزفاف».

إلى جانب الأزياء المغربية، والإماراتية التقليدية، تحضر تصاميم الزفاف الهندي كواحدة من الخيارات على طاولة العروس الإماراتية لليلة الحنة.