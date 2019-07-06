الامارات | ستيفن هوكينغ «نَصَح» باستعمار القمر قبل المريخ

شكرا لقرائتكم خبر عن ستيفن هوكينغ «نَصَح» باستعمار القمر قبل المريخ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر رائد الفضاء بَز ألدرين مقالاً، أخيراً، في صحيفة واشنطن بوست، دعا فيه إلى هجرة كبرى إلى المريخ، لكنه اشترط أن تسبقها مهمة مستدامة إلى القمر.

وحسب «مرصد المستقبل»، التابع لـ«مؤسسة دبي للمستقبل»، فقد تبين، أخيراً، من الذي كان مسؤولًا عن إقناع بَز ألدرين بأن استعمار القمر ينبغي أن يسبق أي خطط مشابهة بشأن الكوكب الأحمر، وهو عالم الفيزياء الفلكية الراحل ستيفن هوكينغ.

ففي الوقت الذي كان فيه بَز ألدرين يحصل على ميدالية ستيفن هوكينغ لإنجاز العمر، خلال مهرجان ستارموس في زيورخ، تحدث عن اجتماع أجراه مع ستيفن سابقاً في مكتبه بجامعة كامبريدج. ووفقاً لصحيفة ذا تلغراف، قال بَز ألدرين: «حرصت حينئذ أن نوجه أنظارنا نحو مهمات مأهولة إلى المريخ، لكن ستيفن هوكينغ رأى غير ذلك، فقال لي: علينا أن نستعمر المريخ أولاً».

وأحدث لقاء رائد الفضاء مع ستيفن هوكينغ نقطة انعطاف في مخططاته، إذ قال لجمهور مهرجان ستارموس: «منذ ذلك الوقت أدركت أن علينا إنجاز الكثير من المهمات قبل إرسال البشر إلى المريخ، ولا ريب في أن القمر يمثل أفضل الوجهات التي يجب أن نبدأ بها».