الامارات | وجهات ترفيهية وثقافية عالمية.. في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن وجهات ترفيهية وثقافية عالمية.. في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استطاعت أبوظبي أن تستقطب العديد من المشروعات الترفيهية والثقافية العملاقة، التي أصبحت أيقونات عالمية تستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم، كما تعد بمثابة تجارب فريدة لا يجب تفويت الاستمتاع بها، خصوصاً أنها تقدم أنشطة وفعاليات تناسب كل أفراد العائلة، ومن أبرز هذه الوجهات:

عالم فيراري أبوظبي

هي المدينة الترفيهية الأولى على مستوى العالم التي تحمل علامة فيراري، حيث تحتضن مجموعة رائعة من الألعاب والمرافق الترفيهية المستوحاة من علامة فيراري التجارية الشهيرة. وتتميز المدينة بألعاب محاكاة عصرية وتجارب حطمت الأرقام القياسية ومرافق ترفيهية تفاعلية ملائمة للأطفال مثل مخيم تدريب الصغار، ما يجعلها مقصداً لجميع أفراد العائلة، وتضم المدينة لعبة الأفعوانية الأسرع في العالم، (فورمولا روسا)، التي تبلغ سرعتها 240 كم/‏‏ الساعة خلال 4.9 ثوانٍ، وهي تمثل تجربة فريدة لقيادة ما يفوق سرعة سيارة فورمولا1.

ويمكن للضيوف الاستمتاع لوقت أطول في نهاية كل أسبوع، حيث ستفتح مدينة عالم فيراري أبوظبي أبوابها حتى الساعة 11:00 ليلاً.

ياس ووتروورلد أبوظبي

Advertisements

هي مدينة الألعاب المائية الرائدة في الشرق الأوسط وأكبر حديقة مائية في دولة الإمارات، وتتميز ألعاب المدينة بأنها مستوحاة من التراث الإماراتي الغني الذي يتميز بالغوص بحثاً عن اللؤلؤ من خلال قصتها الفريدة «أسطورة اللؤلؤة المفقودة». وتحتوي مدينة الألعاب المائية على أكثر من 40 لعبة ومنزلقة مائية ومرفقاً ترفيهياً مناسباً لجميع أفراد العائلة، حيث تضم خمس ألعاب لا تتوافر أي مكان آخر بالعالم، بما في ذلك لعبة باندت بومبر، وهي أول أفعوانية في العالم تضم مؤثرات مائية وصوتية وأضواء ليزر.

عالم ورانر براذرز أبوظبيبمجرد الدخول إلى عالم ورانر براذرز؛ ينتقل الزائر إلى عالم فريد يستحضر العصر الذهبي لهوليوود، ويضم الشخصيات المفضلة من الأبطال الخارقين وعالم الكرتون، وتتفرد المدينة بأن 65% من السلع المتاحة فيها من تذكارات وهدايا مصممة خصيصاً لهذه المدينة الترفيهية، وغير متوافرة في أي مكان آخر بالعالم. وتشمل المدينة ست مناطق، هي: وارنر براذرز بلازا، التي تحتفل بالعصر الذهبي لهوليوود، وغوثام سيتي التي تجسد عالم باتمان ومغامراته في محاربة الجريمة. كما ستتاح الفرصة أمام الضيوف لإنقاذ الكون مع غرين لانترن في متروبوليس، ومقابلة الشخصيات الكرتونية الشهيرة مثل باغز باني، ودافي داك، وتوم آند جيري، وسكوبي-دو وأصدقائه في كرتون جانكشن. كما ينتقل الزائر إلى الصحراء ليشاهد ديناميت غالتش، حيث يواصل وايل إي. كايوتي وروود رنر المطاردة التي لا تنتهي. كما تضم المدينة 22 مطعماً توفر تجارب مميزة تضم أشهى المأكولات من حول العالم. وقبل المغادرة، يمكن للضيوف التسوق والحصول على الهدايا التذكارية، وغيرها من المنتجات الأخرى.

اللوفر أبوظبي

رغم أن زيارة متحف اللوفر أبوظبي تمثل تجربة ثقافية وإنسانية في غاية الثراء، وتضيف الكثير إلى زائريه من جميع الأعمار، فإنه يحرص في الوقت نفسه على أن يضع برنامجاً متنوعاً بالأنشطة والفعاليات التي تناسب الكبار والصغار على مدار العام. وفي يوليو الجاري، يقدم المتحف عدداً من الفعاليات البارزة منها: المخيم الصيفي (مكتشفو الفن)، وهو برنامج تعليمي مصمم خصيصاً للأطفال واليافعين، يمكنّهم من اكتشاف مجموعة المتحف الفنيّة وثقافات العالم المختلفة وتاريخها، عبر أنشطة تقوم على تفاعل المشتركين مع القطع الفنيّة المعروضة. كما ينظم موسماً جديداً من برنامج «سينمائيات» لمدة خمسة أسابيع، ويهدف إلى إقامة حوار بين السينما وأعمال فنية معروضة في قاعات عرض المتحف.

«عالم فيراري» تتميز بألعاب محاكاة عصرية وتجارب حطمت الأرقام القياسية، وتضم لعبة الأفعوانية.