الامارات | «عندما أكبر».. مهن مهارات وحرف مستقبلية

شكرا لقرائتكم خبر عن «عندما أكبر».. مهن مهارات وحرف مستقبلية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي مخيم «مكتبة»، تحت شعار «عندما أكبر»، متضمناً مجموعةً من الأنشطة التي تركز على ثيمة المهن والمهارات والحرف المستقبلية، من خلال ورش عمل تغطي مجموعة متنوعة من الموضوعات، مثل القراءة، والتصميم، وأساسيات القانون، ومهارات الإسعاف الأولي، وإعادة التدوير، وفنون الخط العربي، وكتابة المدونات، وصناعة الدمى، والموسيقى، والزراعة، ومهارات الطهي. ويعتبر مخيم «مكتبة» الصيفي المكان المثالي الذي يتيح للأطفال واليافعين الفرصة لاستكشاف اهتماماتهم، والتعرف إلى المهن التي يريدون ممارستها لاحقاً في حياتهم.

وتصاحب فعاليات المخيم مسابقة «تحدي القراءة الصيفي»، و«مبادرة أمين المكتبة الصغير»، التي تقام بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية، التي أخذت على عاتقها مهمة تشجيع أفراد المجتمع على القراءة والاطلاع. كما يقدم مخيم «مكتبة» الصيفي ورشاً مصممةً خصوصاً للفتيات، تحت مجموعة مختلفة من العناوين، بما في ذلك الحرف اليدوية والخط العربي والديكوباج وغيرها.

وقال المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب في الدائرة عبدالله ماجد آل علي: «نتطلع إلى عودة مخيم (مكتبة) الصيفي، والتواصل مع عدد كبير من الأطفال الشباب، لإثراء معارفهم». وأضاف «يعتبر الشعار المختار لهذا العام (عندما أكبر) موضوعاً يثير اهتمام المشاركين، خصوصاً أنّه أتاح لنا تصميم برنامج يشتمل على الكثير من الاهتمامات الواسعة والمتنوعة التي يمتلكها الأطفال اليوم، والمساعدة على توجيههم نحو مهنة أو هواية مستقبلية». وأوضح أن ورش العمل والفعاليات المتنوعة التي يوفرها برنامج المخيم الصيفي «تلبي مجموعة كبيرة من الهوايات والتطلعات التي من المتوقع أن ترضي كل الأذواق، ومن المؤكد أنّ المشاركين سيتعلمون شيئاً جديداً إلى جانب قضائهم أوقاتاً مملوءة بالترفيه والمرح».

تصاحب فعاليات المخيم مسابقة «تحدي القراءة الصيفي»، و«مبادرة أمين المكتبة الصغير».