الامارات | ملايين الألمان لا يستطيعون تحمل تكاليف السفر في العطلات

شكرا لقرائتكم خبر عن ملايين الألمان لا يستطيعون تحمل تكاليف السفر في العطلات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت إحصائية أن ملايين المواطنين في ألمانيا لا يستطيعون تحمل تكاليف السفر، لقضاء عطلات.

وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) أن واحداً من بين كل سبعة ألمان، لم يستطع العام الماضي قضاء أسبوع واحد على الأقل خارج منزله.

وفي المقابل، أشارت الإحصائية إلى تراجع مستمر في نسبة الألمان غير القادرين مادياً على السفر لقضاء عطلات.

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وبحسب الإحصائية، فإن الوضع أسوأ في كثير من الدول الأوروبية.

ووفقاً للبيانات، فإن الفئة الأكثر تضرراً هي العزاب من الآباء والأمهات.

وقال رئيس حزب «اليسار» الألماني، بيرند ريكسينجر: «يتعين أن نضع نصب أعيننا أن ثلث العزاب من الآباء والأمهات، غير قادرين على الإنفاق على عطلة لأبنائهم».