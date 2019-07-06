الامارات | بيع رأس توت عنخ آمون بـ 6 ملايين دولار في لندن

شكرا لقرائتكم خبر عن بيع رأس توت عنخ آمون بـ 6 ملايين دولار في لندن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بيع رأس بني اللون من حجر الكوارتزيت للملك الشاب توت عنخ آمون، أمس، بمزاد في لندن مقابل ما يربو على 4.7 ملايين جنيه إسترليني، رغم مطالبات مصرية باستعادته. والرأس الذي يرجع تاريخه لأكثر من 3000 عام، والذي بيع في دار كريستيز للمزادات في لندن، هو للملك الشاب بملامح الإله آمون.

وقالت كريستيز إن المشتري الذي لم تذكر اسمه دفع أربعة ملايين و746 ألفاً و250 جنيهاً إسترلينياً (5.97 ملايين دولار)، بما في ذلك العمولة، وهو ما يتماشى مع تقديرات ما قبل المزاد. وخارج دار المزادات تجمع نحو 20 محتجاً في وقفة صامتة، وحملوا لافتات مكتوب عليها «التاريخ المصري ليس للبيع».

وتطالب مصر منذ وقت طويل باستعادة القطع الأثرية التي نقلها للخارج علماء آثار ومغامرون، بما فيها حجر رشيد الموجود في المتحف البريطاني، وهي حملات توازيها مطالب اليونان باستعادة تماثيل البارثينون، ومطالب نيجيريا باستعادة منحوتات بينين البرونزية، وإثيوبيا باستعادة كنوز مجدالا. والقطعة التي يبلغ طولها 28.5 سنتيمتراً في حالة جيدة، وليس فيها ضرر، سوى في الأنف والأذنين، وقد تم شراؤها من مجموعة ريساندرو الخاصة للفن المصري.

وتقول كريستيز إنه تم الحصول على الرأس من تاجر الآثار هاينز هيرزر في ألمانيا عام 1985. وقبل ذلك اشتراها السمسار النمساوي جوزيف ميسينا، في 1973-1974. وتقول إنها كانت ضمن مجموعة الأمير فيلهلم فون ثور أوند تاكسي في حقبة الستينات.