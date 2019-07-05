"الحضور بفساتين شفافة وابنته بالحجاب".. هكذا احتفل ماجد المصري بحفل زفاف ابنه

في جو عائلي مُبهج، على شاطئ مدينة العلمين الجديدة، وبعيدًا عن حفلات الزفاف التقليدية، احتفل الفنان ماجد المصري، بحفل زفاف ابنه "أحمد"، على مهندسة الإلكترونيات هند هيثم صادق.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي، التي حرصت على حضور الحفل، العديد من اللقطات المصورة للحفل، عبر حسابها الشخصي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

إطلالة بسيطة للعروسين:

وتألقت "صادق" بفستان أبيض، طويل، مفتوح من جهة الصدر، بحمالات رفيعة، صُمم من الجوبير المُفرغ، والمُطعم بالخرز والفصوص اللامعة، كما اعتمدت على طرحة بيضاء تُل شفافة، طويلة للغاية.

وتخلت العروس عن التاج التقليدي، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة وانسيابية، كما ظهرت بمكياج تُرابي فاتح، بألوان النيود، ملائم للصباح.

في حين اعتمد العريس على بدلة بيضاء اللون، مع "بيبيون" أسود.

الحضور بفساتين فاتحة.. وشفافة

تألقت صاحبات العروس، بفساتين فاتحة، ما بين الأبيض، السيمون، والأوف وايت، كما اعتمدت على التطريزات البسيطة، وغير اللامعة للغاية، كي تلائم توقيت حفل الزفاف.

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وجاءت أغلب الموديلات، قصيرة أو ببطانة شيفون شفافة.

ومن جانبها، ظهرت الإعلامية بوسي شلبي، بفستان قصير نيون "من الستان"، في حين ارتدت الفنانة وفاء عامر فستانا أسود مُحتشما.

وارتدت رنا عطية، زوجة الفنان ماجد المصري، فستانا أصفر "أوف شولدر"، طويلا ومن الستان، بينما تألقت طفلتهما بفستان زفاف أبيض، مكون من قطعتين.

إطلالة ابنته بالحجاب

ظهرت ماهيتاب، نجلة "المصري" خلال اللقطات المصورة لزفاف أخيها، مرتدية فُستانا "سيلفر" لامعا، مع حجاب "تربون" أسود، والتي دومًا ما يذكر اسمها خلال وجود أبيها بالبرامج، خاصة عقب قرارها بارتداء الحجاب.

وكان "المصري"، قال خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، إنه لن يسمح لابنته بخلع الحجاب، موضحًا: "كبرت وخلعت الحجاب وقلعته ولبسته تاني، والحجاب مش لعبة".

وفى شهر سبتمبر الماضى احتفل ماجد هو وزوجته رنا، بخطوبة "ماهيتاب" على شاب من خارج الوسط الفني أيضاً، في جو عائلي بهيج بمنزل العائلة.

وعلق ماجد المصري، حينها على خطبة ابنته "ماهيتاب"، قائلاً: "قراءة فاتحة بنتي وعقبال عندكم.. ألف مبروك وربنا يفرح قلبكم".

ومن المقرر أن يُحيي الحفل، النجم محمد حماقي.

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