بالصور| نجوم الفن في حفل زفاف ابن ماجد المصري بالساحل الشمالي

توافد عدد من نجوم الفن والمشاهير لمشاركة الفنان الكبير ماجد المصري الاحتفال بزفاف ابنه "أحمد" على مهندسة الإلكترونيات هند هيثم صادق، داخل منتجع سياحي شهير على شاطئ مدينة العلمين الجديدة.

كان ضمن الحضور من نجوم الفن المنتج محمد فوزي وحرمه وفاء عامر والإعلامية بوسي شلبي ومنى إش إش والدة العريس، بالإضافة إلى عدد كبير من أصدقاء العروسين.

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ومن المقرر أن يحيي الحفل النجم محمد حماقي ويقوم بالتنظيم وليد منصور وديكورات أحمد الكتاتني.

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