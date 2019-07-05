أعراضه تشبه الإنفلونزا.. فتاة تنسى يوم زفافها بسبب مرض نادر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي:

نسيت فتاة إنجليزية، تبلغ من العمر 29 عامًا، يوم زفافها، معتقدةً أنها تعيش في العام 1860، بسبب إصابتها بالتهاب نادر في المخ.

لمزيد من المعلومات عن هذا المرض.. اضغط هنا