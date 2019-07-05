محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي:
نسيت فتاة إنجليزية، تبلغ من العمر 29 عامًا، يوم زفافها، معتقدةً أنها تعيش في العام 1860، بسبب إصابتها بالتهاب نادر في المخ.
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كانت هذه تفاصيل خبر أعراضه تشبه الإنفلونزا.. فتاة تنسى يوم زفافها بسبب مرض نادر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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