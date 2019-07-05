"أنا بستحمى".. كواليس "بلوك" رانيا يوسف لـ إبراهيم سعيد

"بلوك".. بتلك الكلمة قررت الفنانة رانيا يوسف، الرد على لاعب ناديي الأهلي والزمالك السابق، إبراهيم سعيد، عقب تعليقه لها على أحدث إطلالاتها.

ونشرت، الفنانة مؤخرًا، عبر حساباتها الرسمية، على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة ظهرت من خلالها بفستان قصير للغاية، تميز بأنه أحمر اللون، ومنقوش، بالإضافة إلى حذاء ذو كعب عالِ، مع اختيارها تسريحة شعر انسيابية.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع الإطلالة، التي حصدت على ما يزيد عن 53 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، كان أبرزها تعليق إبراهيم سعيد، الذي اكتفى بوضع نقاط، فقط، دون كلام، لترد عليه رانيا بشكل مفاجئ، قائلة: "block"، ليعود إبراهيم سعيد من جديد، مُعلقًا: "أحلى بلوك".

وبدورهم، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تعليقات الثنائي، متسائلين عن سبب حظر رانيا، للاعب السابق، خاصة أنه لم يعلق لها بشكل ساخر، أو ما يستدعي "بلوك".

Advertisements

كواليس الواقعة.. "الاستحمام ورفض الاعتذار"

رُبما يعود الأمر إلى أكثر من شهر، تحديدًا، بشهر رمضان الماضي، حيث قرر "إبراهيم" فتح النار على رانيا، خلال حواره مع الإعلامية، بسمة وهبة، بعدما عرضت لها، جزءا قديما من برنامج تليفزيوني يُعلق فيه "سعيد"، على تصريحات الفنانة التي قالت فيها "الراجل المصري لا يهتم بنظافته مثل الرجل اللبناني"، حيث جاء رد سعيد مفاجئا وقال: "هي بتستحمى أصلا؟".

وقال إبراهيم سعيد، خلال حواره في برنامج "شيخ الحارة": "أنا فعلا لساني طويل، ورد فعلي عنيف شوية، هي كده أهانت الرجل المصري، وأنا أخذت الإهانة دي عليا أنا، ورغم ذلك أنا بحب الفنانة رانيا يوسف كممثلة".

وتابع: "أنا مش بخاف وبقول وجهة نظري بكل حرية، بس أنا ساعات بنطح بتصريحاتي، ومش هعتذر ليها إلا لما هي تعتذر للراجل المصري الأول".

رانيا ترد على اللاعب: "أنا بستحمى"

وبدورها، وعلى مقعد "شيخ الحارة" علقت رانيا يوسف، على هجوم إبراهيم سعيد، موضحة أنها لم تُهن المصريين، حيث إن وقت تصريحها كانت متزوجة من شخص مصري، "معقول يعني هاهين زوجي"، موضحًا أن البعض يٌفكر بسوء نية، وهناك العديد من الأشخاص الذين ينتقدونها يهدفون إلى الشهرة على حسابها.

وردت على إبراهيم سعيد قائلة: "أنا مش قصدي الإهانة.. وأنا بستحمى يا إبراهيم".

​