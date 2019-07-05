لدواع أمنية.. تونس تحظر النقاب في الهيئات العامة رسميا

أقرت الحكومة التونسية، برئاسة يوسف الشاهد، اليوم، الجمعة، بمنع النقاب في المؤسسات العامة 'لدواع أمنية"، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس.
وبحسب الوكالة، فإن المنشور الصادر من الحكومة التونسية، أقر بمنع كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وذلك لدواع أمنية.
ويأتي هذا القرار بالتزامن، مع التفجيرين الانتحاريين، التي شهدتهما العاصمة تونس، الثلاثاء الماضي، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العديد.
وفي 2014، منح وزير الداخلية ترخيصا لرجال الأمن لمراقبة الأشخاص الذين يرتدون النقاب، خاصة لأنه حيلة يلجأ لها بعض الإرهابيين.
وكان الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، قد منع النقاب نهائيًاـ إلا أنه عاد من جديد، عقب ثورات الربيع العربي والإطاحة به.
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