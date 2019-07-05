تعرفي على أسوأ 5 مشاعر تؤثر في الأبراج

تقدم خبيرة الأبراج نجلاء محمد أسوأ 5 مشاعر قادرين أن يغيروا هذه الأبراج لـ 180 درجة للأسوأ وهم «الأسد، الحمل، العقرب، الجدي، الثور، العذراء» وهذه المشاعر هي:

الخذلان

من أقرب صديق له بعد عشرة سنين وكأن كل الذي كان بينهم مبني علي مجرد فعل ورد فعل وحب زائف وكلمتين حلوين.

الوحدة

من وسط كل الذي حوله "أصحابه، أهله، معارفه، العابرين في حياته"، إنه يكون لوحده لا يستطيع أحد أن يخطفه ويجعله يشعر بالأمان بأن له مثلا إنسان اخر علاقته به مبنيه على أساس إنه يرأه يضحك لكن غير موجود.

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الصدمة

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إنه يتصدم مرة وإثنين وثلاثة وكل مرة في شخص كان أقرب له من الاخر إلى أن أصبح لديه هشاشة نفسية و غير قادر على دخول أى علاقه بأي شخص في العالم تحت أي مسمي كان.

الحب

إنه يتحب بكل شئ داخله، ويكاد يجزم إن هذا هو الحب الحقيقي في حياته وإن عمره ما شعر بهذا الشعور من قبله ، وفجأة يكتشف إن هذا سراب ووهم وإن كل هذه المشاعر كانت بداخله بمفرده وموجهه للشخص الخطأ تماما.

الفقدان

ليس فقدان شخص إنما فقدان نفسه ولا يعرف نفسه، وملامحه وتفاصيل روحه حتي إنها تاهت منه ، ويتفاجئ إنه إنسان أخر غريب عليه، حيث أن فقدان النفس أسوأ فقدان.

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