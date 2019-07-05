إليك أجمل موديلات فساتين السهرة باللون الأسود

مع ظهور العديد من ألوان فساتين السهرة، يبقى الأسود هو لون الأناقة والجاذبية الأول، حيث لا تخلو خزانة كل امرأة من فساتين سهرة سوداء.

ولا يقتصر سحر اللون الأسود على أناقته، بل يساعد في إخفاء عيوب الجسم وامتلاءه، لذلك تفضله كثير من المشاهير والنجمات ليتألقن بإطلالات تخطف الأنفاس في مختلف المناسبات.

وفي أسبوع باريس للهوت كوتور لموسم خريف وشتاء 2019- 2020، ظهرت العديد من موديلات فساتين السهرة باللون الأسود، ونطلعك على أجملها.

فساتين سوداء من ديور

سيطر اللون الأسود على فساتين ديور Dior 2020، وقد أظهرت الدار إبداعها في تقديم العديد من الموديلات المتنوعة بنفس اللون.

برزت الفساتين المنفوشة بقصّات مختلفة، سواء فساتين ديكولتيه أو فساتين حمّالات، وكذلك الفساتين الأوف شولدر.

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واستخدمت الماركة خامات راقية ومتنوعة في الفساتين، لتناسب مختلف الأذواق.

وقد غلبت الأقمشة الشفافة على التصاميم، والتي تضيف لمسة أنثوية للفساتين.

تزينت بعض الفساتين بأحزمة تبرز الخصر النحيل والقوام الممشوق.

وأحببنا طوق الرقبة Choker الأسود الذي ارتدته كثير من العارضات، فيما تألقت أخريات بالأقراط الطويلة.

فساتين سوداء من ارماني

أيضاً قدمت ماركة أرماني بريف مجموعة جذابة من الفساتين السوداء، والتي تميزت بتصاميمها الغير تقليدية.

ظهرت الفساتين المنفوشة والتي اتسمت بالطابع الكلاسيكي في أغلب الأحيان، وخاصةً مع الإكسسوارات التي تكمل سحر الفساتين.

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واعتمدت الماركة بعض صيحات الموضة الرائجة في الفساتين السوداء، مثل التقليمات العرضية ونقاط البولكا.

فساتين سوداء من جورج شقرا

قدم المصمم اللبناني جورج شقرا تشكيلة فساتين سوداء ضمن عرضه للأزياء الراقية.

وتميزت فساتين جورج شقرا بالتصاميم الغريبة والجريئة، حيث استخدم الأقمشة الشفافة التي تكشف الجسم، وعلى رأسها قماش التول.

تنوعت فساتين جورج شقرا بين فساتين بأكمام قصيرة وفساتين أوف شولدر، فساتين بكم واحد، وفساتين Hlater.

وتزينت بعض فساتين جورج شقرا بالريش الذي أضاف لمسة فاخرة للتصاميم.

فساتين سوداء من رالف وروسو

تعد ماركة رالف وروسو من أبرز ماركات الأزياء العالمية الشهيرة التي تتميز بالتصاميم الأنثوية الفخمة، ولذلك تحرص كثير من النساء على متابعة عروض الماركة بشغف في كل موسم.

وفي تشكيلة الأزياء الراقية خريف وشتاء 2019 2020، قدمت الماركة مجموعة مميزة من الفساتين باللون الأسود.

تتميز فساتين رالف وراسو بأنها تناسب مختلف الأذواق، فستجد المرأة التي تفضل الطابع الكلاسيكي فستان يناسبها، كما أن المرأة الجريئة والعصرية يمكن أن تختار الفستان الأسود بالقماش الشفاف.

وللمرأة التي تبحث عن فستان محتشم وراقي، قدمت الماركة تصميم بأكمام طويلة وقبّة مرتفعة باللون الأسود وبنقشة جلود الحيوانات.

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