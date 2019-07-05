إطلالات مميزة لأنجلينا جولي في عيد ميلادها الـ44

واشنطن - لايف ستايل
احتفلت نجمة هوليوود أنجلينا جولي بعيد ميلادها الـ44 الخميس فهي من مواليد 4 يوليو 1975.
أنجلينا واحدة من أكثر الفنانات اللاتي تمكن من خطف الأنظار وحظين بحب واحترام الجمهور لهن ليس فقط بسبب أعمالها الفنية ولكن بمواقفها الإنسانية تجاه العديد من اللاجئين والبلدان التي تمر بظروف حرب أو مصاعب اقتصادية، بل وصل الأمر إلى تبنيها عددا من الأطفال من تلك الدول.
وتتألق نجمة هوليوود بإصرارها وعزيمتها مما جعلها تظهر بـ"تاتو" باللغة العربية "العزيمة"،وهو ما يدل علي انها امراة قوية تتحدي أعتى الصعوبات التي تواجهها في حياتها العاطفية أو الحالة الصحية السيئة التي مرت بها.
وتتميز أنجينا جولي بالرقي وابتسامتها الدائمة والاناقة التي تظهر بها في اغلب صورها،من خلال اختيارها فساتين السهرة المتناسقة مع قوامها التى تبرز جمالها، فهى تعتمد على مصممي الأزياء ودور الأزياء العالمية مثل Versace، Elie Saab، Ralph&Russo، Jenny Packham وغيرهم.
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