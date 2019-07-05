تعرف على الفنانات اللاتي أثرن الجدل بالظهور بفساتين قصيرة

نهتم بمتابعة أخبار المشاهير، خاصة من يثيرون الجدل منهم، سواء عن طريق تصرفاتهم الغريبة ، أو حتى ملابسهم، أو من خلال أعمالهم، وفي هذا التقرير سنقوم بعرض لأبرز إطلالات الفنانات اللاتي أثرن جدلا كبيرا هذا الاسبوع..

مي الغيطي

نشرت الفنانة الشابة مي الغيطي، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، من أحدث جلسة تصوير تم إجراؤها لصالح غلاف إحدى المجلات.

تألقت مي الغيطى في جلسة التصوير الجديدة بفستان قصير مكشوف ومثير باللون الأبيض، ويأخذ ستايل كتف وكتف، وتميز بالقماش السادة واللون الأبيض السادة.

واعتمدت علي الماكياج الصاخب الذي يبرز ملامحها المصرية الجميلة، من ناحية أخرى اعتمدت على الاكسسوارات التي يغلب عليها شكل النحاس.

مني زكي

نشرت الفنانة مني زكي ، صورًا لها عبر إنستغرام، بإطلالة جذابة، وعلقت عليها: "صباح الضحكة الحلوة".

وارتدت منى زكي فستانًا قصيرًا باللون الفوشيا، ويكشف عن ساقيها، وجزء من كتفيها، وهو ما أعطاها إطلالة مُثيرة ، وجذابة للغاية.

وتركت مني زكي شعرها مُنسدلًا على كتفيها بشكل عشوائي ومميز للغاية، ولم تتكلف في وضع الماكياج فقد اختارت إبراز جمال عينيها بالـ آي شادو، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.

وأكملت مني زكي إطلالتها بإرتداء سلاسل باللون الذهبي حول رقبتها، مع اساور مميزة للغاية على يديها، بالإضافة إلى قرطين مميزين، كما ارتدت نظارة شمسية باللون الأسود.

إلهام شاهين

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حرصت الفنانة إلهام شاهين على مشاركة متابعيها عبر صفحتها الرسمية على" انستغرام"، بصور لها خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان منارات السينما المتوسطية بتونس.

وأبهرت إلهام شاهين متابعيها بإطلالتها الملفتة والأنيقة، حيث ارتدت فستانا قصيرا يصل إلى حدود الركبة، وذا أكمام مكشوفة.

وتميز فستان إلهام شاهين، ببعض الرسومات والنقوشات التي تميزت بالألوان المبهجة ما منحها إطلالة عصرية جذابة، فيما انتعلت حذاء صيفيا أسود.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت إلهام شاهين على شعرها القصير المموج المنسدل على كتفيها، ونسقت مع إطلالتها نظارة شمس ملونة.

رانيا يوسف

نشرت النجمة رانيا يوسف صورا جديدة لها على حسابها الخاص على موقع الصور إنستغرام، لتفاجئ محبيها ومتابعيها بلوك جديد كالعادة.

وظهرت رانيا يوسف ترتدي فستانا أحمر قصيرا يكشف ساقيها مع حذاء بكعب عال مع شعرها الأسود المنسدل على كتفيها.

وكتبت رانيا يوسف على صورتها: "أتمنى لكم إجازة أسبوعية سعيدة مليئة بالحب والسعادة"،وتلقت رانيا يوسف انتقادات عديدة في التعليقات بسبب هذا الفستان الذي اعتبره البعض قصيرا جدا وجريئا.



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