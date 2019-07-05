اعتادت الفنانة الشابة، ميرهان حسين، مشاركة متابعيها، بأحدث إطلالاتها، بين الحين والآخر، خاصة بالمناسبات والحفلات، وأثناء عطلاتها أيضًا.
واليوم، نشرت الفنانة، صورة جديدة لها، خلال عطلتها الصيفية، بإحدى الشواطئ، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت "حسين" مرتدية فستان أسود طويل، دون بطانة، له فتحتان كشفا عن ساقيها، كما جاء تصميمه، كاشف للبطن، ومن جهة الصدر.
واعتمدت ميرهان على الشعر المنسدل، واللون البرونزي للجسم، مُعلقة: "هل هذا صحيح؟ لا لا".
وتفاعل العديد من متابعيها مع الإطلالة، التي حصدت نحو 17 ألف تسجيل إعجاب فور نشرها، مشيدين بإطلالتها.
وكانت الفنانة شاركت بمسلسل "علامة استفهام" أمام الفنان محمد رجب، في رمضان الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر "مكشوف ومن غير بطانة".. ميرهان حسين تشارك متابعيها إطلالتها على البحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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