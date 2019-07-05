فيديو وصور.. سر جمال شيرين رضا في "البعد عن الرجالة": كل ما تكبر تحلو

لا تزال محتفظة بجمالها وكأنها فتاة عشرينية، تحصد مئات الآلاف من تسجيلات الإعجاب، بمجرد نشر صورها على "الإنستجرام"، آخرها صورتها في مرحلة المراهقة بأزياء صيفية، التي تغزل فيها الكثير متعجبين من جمال إطلاتها رغم اقترابها من الـ50.

الفنانة شيرين رضا تحدثت عن سر جمالها وأنوثتها، في العديد من اللقاءات التلفزيونية التي رصدنها في السطور التالية:

تكره الزواج

قالت شيرين إن سر جمالها واحتفاظها به حتى الآن يرجع إلى ابتعادها عن الرجال وعدم احتياجها لهم، بعد انفصالها عن الفنان عمرو دياب، فهي قررت ألا تتعرض لضغوط أو تفكير يؤذيها وينعكس عليها بسلب، "أنا حلوة عشان ماتجوزتش".

جاء ذلك خلال حديثها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي".

النظام الغذائي

كشفت "شيرين" عن سر جمالها خلال حوارها مع شيرين عبدالوهاب في برنامج "شيري ستديو"، المذاع على قناة "دي إم سي"، قائلة إنها تتناول الأطعمة النباتية منذ فترة طويلة، وتتجنب أكل اللحوم، البيض، الألبان والجبن.

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الأم سر الجمال

أرجعت شيرين رضا سر جمالها إلى والدتها، خلال حوارها في برنامج "شيري ستديو"، فهي تشبه والدتها الصربية.

حب الحيوانات

أوضحت شيرين رضا خلال حوارها مع الإعلامية سمر يسري في برنامج "أنا وأنا"، المذاع على قناة "أون تي في"، أن سبب جمالها، وحبها في الحياة هو الحيوانات.

وقالت الفنانة: "أنا ممكن أعمل أي حاجة عشان خاطر الحيوانات، فهي تمضي وقتا طويلا من يومها مع معهم".

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