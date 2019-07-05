من الكليبات الفاضحة للحبس في قضية آداب.. رحلة "شيما" مع الابتذال

عمرها الفني لا يتعدى العامين، لم تقدم خلالهما سوى أغاني معدودة و"كليبات" تحمل الكثير من الإيحاءات الجنسية جعلتها تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، لتلاحقها اتهامات بممارسة الرذيلة، انتهت بإصدار محكمة جنح العجوزة، قرارا بحبسها لمدة 3 سنوات، بتهمة ممارعة أعمال منافية للآداب.

محطات ترصدها "هن" في حياة "شيما" منذ ظهورها لأول مرة في إحدى الكليبات عام 2016، وحتى الحكم بسجنها.

"سونة"

في 24 يونيو 2016، قدمت شيما فيديو كليب لأغنيتها "سونة"، من كلمات ملاك عادل وألحان محمود الليثي، والذي حقق ما يزيد على 450 ألف مشاهدة منذ طرحه، وسط انتقادات الكثيرين للأغنية، والملابس التي ظهرت بها المغنية في فيديو كليب، لتشتهر في أوساط مواقع التواصل الاجتماعي باسم "بطلة سونا".

"عندي ظروف"

في نوفمبر 2017، أعلنت "شيما" عن إذاعة فيديو كليب لها بعنوان "عندي ظروف"، من خلال نشر صورة جرئية لها، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وعقب أيام من نشرها "البوستر الدعائي"، جرى نشر الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ورغم أن مدته 3 دقائق و37 ثانية، إلا أنه تضمن العديد من الإيحاءات الجنسية.

تسبب الفيديو في موجة انتقادات لـ "شيما" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تبعها تقدم إحدى المحامين بلاغ ضدها بتهمة التحريض على الفسق والفجور ونشر الرزيلة.

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ملابس "غير لائقة" في الحرم الجامعي

ظهرت "شيما" بفستان ضيق وشفاف، خلال مشاركتها في حفل مونديال الإذاعة والتليفزيون، في جامعة القاهرة نوفمبر 2017، ما آثار غضب مجموعة من الإعلاميين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، منتقدين السماح لها بدخول القاعة الرئيسية للجامعة بهذه الإطلالة، في الوقت الذي رفضت فيه الإدارة دخول الطلاب والطالبات بـ"بناطيل جينز مقطعة" داخل الحرم الجامعي.

ومن أبرز الذين انتقدوا "شيما" الإعلامي وائل الإبراشي، حيث قال خلال برنامجه "العاشرة مساء"، إن دور الجامعة التنويري يسمح لها بإقامة حفلات فنية، لكن الإطلالة التي ظهرت بها "شيما" يؤدي لنتيجة عكسية، واصفا حضورها بـ"المشهد المبتذل"، مضيفا أن هناك فارق بين التكريم في الجامعة، والتكريم في ملهى ليلي، فلكل منهما الملابسة اللائقة التي تناسبه.

وردت "شيما" على الهجوم الإعلامي بكتابتها عبر حسابها على "فيس بوك":"أنا أكبر بكتير قوي من أني أرد على أي إعلامي"، على الرغم من اعتذارها عن إساءتها لجامعة القاهرة، في تصريحات صحفية، موضحة أنها دُعيت لحضور فعالية فنية تستدعى ارتداء "ملابس سوارية"، دون أن تضع في الاعتبار أنها مسرح جامعي وقف على خشبته كوكب الشرق أم كلثوم، والموسيقار عمر خيرت.

يذكر أن التحقيقات كشفت تورط الفنانة شيما في أعمال منافية الآداب وتوزيع مخدرات، وعملها مع صاحب كافيه في المهندسين، استقطابها مع مجموعة من الفتيات، بمساعدة شقيقه واثنين من القوادين.

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