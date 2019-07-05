كايا بأغرب جمبسوت وجيجي بعقدة بو ضخمة في عرض "فالنتيتو" هوت كوتور!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تتوجّه أنظار عُشّاق الموضة إلى باريس الأسبوع الحالي، إذْ تستضيف مدينة الأضواء، أسبوع الموضة لهوت كوتور خريف وشتاء 2019. لذا، فإنّها تعجّ حاليًا بأشهر عارضات الأزياء العالميّات، أمثال جيجي حديد، وكايا جربر، وناعومي كامبل، بالإضافة إلى أشهر نجمات العالم، أمثال سيلين ديون، وغوينيث بالترو.

وفي ليلة أمس الأربعاء، أقامت دار فالنتينو عرضها، لتقديم مجموعتها لخريف وشتاء 2019، وتبخترت على منصّات العرض، كايا جربر، 17 عامًا، ابنة عارضة الأزياء العالميّة المُخضرمة سيندي كروفرد، إلى جانب عارضة الأزياء العالميّة من أصولٍ فلسطينية، جيجي حديد.

وكان للغرابة، الطّابع الأكثر شموليّة على إطلالاتي كايا وجيجي، فارتدت جربر أغرب تصميم جمبسوت على الإطلاق، وذلك لأنّه جاء فضفاضًا وباللّون الأحمر الصّارخ، وفتحة رقبته عميقة للغاية.

أمّا الإضافة الغريبة، فكان كاب الشّبك الذي انسدل على الأرض، إلى جانب قُبّعة الرّأس بالنّقشة نفسها، مع مكياج العيون والحواجب الدراماتيكيّ.

Advertisements

وبعدما غادرت كايا منصّة العرض، وصعدت جيجي بفُستانها الليلكيّ، ذات عقدة البو الضّخمة، التي غطّت فُستانها من الأعلى، وانسدل إلى الأرض بقماشه المنفوش، والمزيّن بلوحة من الطّبيعة، مع اعتمادها نفس ستايل مكياج عيون وحواجب كايا، لكن باللّون البنفسجيّ.

وحضر عرض فالنتينو خريف وشتاء 2019، نخبة من مشاهير العالم، على سبيل المثال، شاركت عارضة الأزياء المُخضرمة، لورين هاتون، 75 عامًا بالعرض، لكنّها تعرّضت لسقطة مُحرجة.

كما حضرت سيلين ديون، بإطلالة بيضاء أنيقة، مصنوعة من الرّيش، بالإضافة إلى الممثّلة العالميّة غوينيث بالترو، والتي ارتدت فُستانًا مكسيًّا بسيط التصميم مع حزام السلسلة الذهبيّ، وعارضة الأزياء العالميّة، ناعومي كامبل، بجمبسوت مخطّط، وقبّعة الكاوبوي.