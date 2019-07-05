مجوهرات صيف 2019 مُرصعة بـ"التانزانيت الأزرق"

خمسين عاماً أو أكثر بقليل فقط مرّت على اكتشاف حجر التانزانيت الأزرق الفاخر الذي تندرج ألوانه من الأزرق العميق إلى إلى الليلكي الأرجواني. لا نستطيع مقارنة عمر التانزانيت بعمر الماس الذي اكتشف في القرن الرابع قبل الميلاد في الهند أو حجر الزمرّد الكريم الذي اكتشف في عهد الفراعنة الذين استخدموه في ترصيع مجوهراتهم، بينما يعتبر التانزانيت الطفل الآتي حديثاً إلى العالم حيث اكتشفت كمّيات منه في جبل Kilimanjaro شمال تانزانيا.

يطلق على أسم هذا الحجر "جوهرة جيل" هذا يعني أن الجيل الذي عاصر التانزانيت فقط قادر على شراء هذا الحجر بجودة عالية منذ إيجاده أول مرّة، فحسب خبراء المناجم والمجوهرات، أن هذا الحجر النفيس سينضب من مناجمه التي تتواجد فقط في تانزانيا خلال 25 عاماً، إلا إذا تم اكتشاف موقع جديد لهذا الحجر الجميل في مكان آخر.

حجر التانزانيت الازرق

أول دار مجوهرات وظّفت هذا الحجر في مجوهراتها الفاخرة كانت Tiffany بعد عام واحد فقط من اكتشافه، وكان أسمه حينها زويسيت، حينها اعتقد الدار الأميركية أن هذا الأسم لن يكون جذاباً لذا سمّته تانزانيت وفقاً للبلد المنشأ، بينما يظهر التانزانيت في خواتم من الذهب الأصفر في أول إعلان له في السبعينيات مرفقة برسالة تقول : الحجر الأزرق المحبوب الذي اكتشف بعد 2000 سنة، يمكن أن تعثر على التانزانيت اليوم بكمّيات كبيرة في مكانين فقط في العالم: تانزانيا و تيفاني! .

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