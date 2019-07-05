بالصور- "ببغاء وريش".. مجموعة جورج حبيقة في أسبوع الموضة بباريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آية شطوري:

شارك المصمم العالمي جورج حبيقة بأسبوع باريس للموضة لعرض مجموعته الجديدة المستوحاة لخريف وشتاء 2020، والتي تميزت بالغرابة والتصاميم اللافتة معاً.

أبهر المصمم اللبناني جورج حبيقة الكثير من خلال الأفكار والتقاليع الذي استخدامها ضمن فعاليات أسبوع باريس العالمي، ومنها حضور الببغاء والريش بجميع ألوانه وأشكاله لتشعر في ممشى العرض أنك تطير مع الطير مع السماء.

استخدم "حبيقة" الألوان المبهجة مثل الأصفر الغامق والمستردة في الكثير من التصاميم، وكذلك اللون الوردي بجميع دراجته لتكون ألوان أزياء 2020، وأضاف بعض اللمسات الذهبية التي تستمر معنا من 2019.

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وعن الخامات المستخدمة فضل جورج حبيقة الريش كصيحة أساسية في عالم موضة 2020، ومعه القمشة المطرزة بالفضي والذهبي، وأطل بالكثير من الاقمشة الحرير والقماشة الستان.

بينما التصميمات فهي ابتكار لإطلالات تزيّنت بتطريزات رقيقة وريش تلوّن بتدرجات مشرقة، وبرز البياقات بالريش كتصميم مميز ل 2020.

وتتميز معظم التصاميم بفتحة الساقين التي تقتحم عالم الأزياء الليلة 2020، وخصوصاً الأزياء الطويلة "ماكسي".

وعرض أيضاً "جورج" الفساتين المنفوشة من الأسفل لفستان مكشوف الصدر، وتصاميم أخرى زات ريش على ذيل الفستان.