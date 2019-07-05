10 تمارين بسيطة لها تأثير السحر على صحة المرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سمية عبد الهادي

تدل حالة الظهر والحوض ومدى استقرار الدورة الدموية على صحة المرأة، حيث يمكن أن يسبب وجود مشاكل بالدورة الدموية أو الظهر إلى إصابة المرأة ببعض الأمراض، مثل آلام البطن وأسفل الظهر، فضلا عن الاضطرابات الجنسية ومشاكل الأمعاء.

وبحسب موقع " Bright Side" هناك عددًا من التمارين التي تؤثر على وظائف الجسم الأنثوية المهمة، وتمنع إصابة المرأة ببعض المشاكل الصحية، يفضل اتباعها.

1-الفراشة

وتكون هذه الوضعية بالجلوس مستقيم الظهر، ثم ثني القدمين عند منطقة الركبة بصورة مستقيمة ونشرهما على الجانبين، واحتضانهما نحو الحوض قليلا، بحيث تكون القدمين في مواجهته مباشرة، ويتم فرد الذراعين نحو الأسفل للإمساك بأطراف القدمين من الأمام، لمدة لا تتجاوز 3 دقائق.

هذا الوضع يخفف من ألام البطن كما أنه يشد عضلات الوركين، ويمنحهما المرونة المطلوبة، فضلا عن كونه يساعد كثيرا في استقرار الدورة الدموية الشهرية.

2- الالتواء

وضع التويست يكون بالجلوس على سطح مستو، باستقامة الظهر وتقاطع الساقين، على أن تكون الركبتين أعلى القدمين، ثم وضع الذراع الأيمن على الركبة اليسرى، ولف الظهر قليلا نحو الجهة اليمنى، لمدة لا تزيد عن 20 ثانية، بعدها يتم تكرار هذه الوضعية على الجانب الآخر.

يفيد هذا الوضع في استرخاء عضلات الظهر وتحسين عملية الهضم، كما يذيب الدهون بالخصر.

3- وضع الشمعدان المعلق

الاستلقاء على الظهر ورفع الساقين إلى الأعلى ووضعهما على الحائط بصورتهما المستقيمة، ثم فرد الذراعين على الجانبين باستقامة، تنفس بعد ذلك ببطء، مع الاسترخاء التام وإراحة القفص الصدري.

لا تزيد مدة هذه الوضع عن 5 دقائق، ويفيد في استرخاء الكتفين، كما يعمل على مرونة حركة التنفس، فضلا عن قدرته في شد عضلات البطن، وانسياب الدروة الدموية، وتخفيف آلام البطن، والتخلص من التعب والارهاق.

4- وضعية البطل

من التمارين المختلطة التي تعتمد على وضعيات مختلفة للأعضاء، حيث يمكن الجلوس على ركبتيك مع ثني الساقين ومراعاة خفض الأرداف بين الكعبين، بحيث تصبح القدمين على جانبي الفخذين، ثم رفع اليدين معا في مواجهة بعضهما "وضع الصلاة" أما الصدر مباشرة.

يستمر هذا الوضع لمدة دقيقة واحدة، ويفيد في مرونة عضلات الفخذ والساق، وتخفيف ألام الدورة، كما يفيد في مرونة حركة المفاصل.

5- تمرين التحرر

يعتمد على الجلوس بصورة مستقيمة مع نشر الساقين على أوسع نطاق، بحيث يصبح كل منهما على أقصى الجانب بقدر المستطاع، ويفضل أن يكون التنفس ببطء وأثناء ذلك يتم رفع اليدين والاتجاه نحو الأمام قليلا، مع مراعاة ألا يتم تحريك الظهر.

يستمر هذا التمرين لمدة دقيقة فقط وبعدد 10 مرات بحد أقصى خلال ذلك.

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ويفيد هذا الوضع في تقوية عضلات الظهر والتخلص من تشنجات الفخذين، كما يعمل على تحسين وظيفة التبويض، وشد الجسم من خلال علاج السيلوليت.

6- وضعية الوجه المنخفض

ويكون بالجلوس على الأرض مع الميل إلى الأمام، بحيث يلامس الوجه الأرض، ويتم ثني الركبتين لتصل إلى الصدر، على أن تكون الأرداف أعلى الكعبين، ثم فرد الذراعين إلى الأمام باستقامة ليكون الوجه بينهما.

وتكون مدة هذا الوضع دقيقة واحدة، ويفيد في استرخاء الظهر والعنق، كما يعمل على تنشيط الدورة الدموية.

7- وضعية الهبوط

تقف المرأة على قدميها ثم الانحاء إلى الأمام إلى أن تعتمد على يديها المثبتتان في الأرض، مع رفع الجسد بالكامل إلى الأعلى، على أن تكون المؤخرة هي أعلى ما في جسدها، وبهذه الوضعية يكون الرأس بين الذراعين المستقيمان، في صورة شبه عمودية.

يستمر هذا الوضع لمدة 30 ثانية على أن ينفذ مرتين فقط خلال اليوم.

ويفيد في تجديد خلايا المخ، والتخلص من ألام الفخذين والظهر أيضا، كما يعمل على مرونة عضلات الرقبة.

8- الوضع الراقص

تقف المرأة على قدم واحدة بصورة مستقيمة، مع رفع الساق الأخرى للخلف ومحاولة فردها بشكل مستقيم قدر الإمكان، ثم الإمساك بأطراف القدم الخلفية، وهو ما يجعل اليد مستقيمة كذلك، في المقابل يتم فرد الذراع الأخر إلى الأمام، ويمكن تكرار هذا الوضع بتغيير الساق.

يستمر التمرين لمدة 4 ثوانِ لكل ساق. ويفيد هذا الوضع في تحسين وظائف الكلى، كما يقوم بشد عضلات القدمين والذراعين.

9- وضع الكتف المستقيم "الجسر"

تستلقي المرأة على كتفها، أي تقوم بفرد الكتفين على الأرض ورفع باقي الجسد للأعلى، على أن يتم الاعتماد على القدمين بتثبيتهما على الأرض والاستمرار في رفع الجسد، ثم استقامة الذراعين على أن يكونا بطول الجسم على الجانبين والإمساك بالقدمين، دون رفع الكتفين أو الرأس من الأرض.

يستمر لمدة دقيقة واحدة، ويفيد هذا الوضع في القضاء على ألام الظهر، وتقليل دهون البطن، كما يعمل على تحسين عملية الهضم.

10- الاسترخاء

يكون بالاستلقاء على الظهر ووضع وسادة صغيرة أسفل الرأس لحمايتها، ثم فتح الفخذين إلى أقصى درجة، مع ثني الركبتين بحيث تتلاقى القدمان في النهاية ليكونا في مواجهة بعضهما، وتقريبهما من الحوض، مع مراعاة أن يكونا الذراعين ملقتين على الجانبين في استرخاء تام.

يستمر هذا الوضع لمدة 3 دقائق فقط، ويفيد في استرخاء العضلات تماما، كما يعمل على تهدئة الأعصاب وتحسين الحالة المزاجية، فضلا عن قدرته في انسياب الدورة الدموية.