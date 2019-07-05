الطبعات والرسوم أبرز صيحات الموضة هذا الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 5 يوليو 2019 06:41 مساءً - هي أبرز صيحات هذا الموسم حيث تصدّرت عروض أزياء معظم الدور العالمية. جاءت الرسوم والطبعات بألوان وأشكال متنوّعة تحمل رسائل ومعانٍ كثيرة، وتفنّن المصمّمون بتقديمها بأحجام كبيرة أو صغيرة، على أقمشة بلون كلاسيكي أوبألوان فاقعة... لوحة فنيّة مبتكرة ستزيّن خزانتك هذا الصيف فلا تتردّدي في اختيارها.



إعداد وتصوير: جهاد حجيلي

شعر و مكياج: Velvet Management

ملابس وإكسسوارات: JOSEPH, MINAUDIERE, Maison Common, IRIE, JIL SANDER, ANDREW GN, AKRIS, Trisha Paterson, TOD'S, PELLEGRINO





فستان من IRIE. السعر 848$

حذاء من Tod’s. السعر 738$





فستان من Joseph. السعر 896$

حقيبة من الجلد. السعر 1638$

حذاء من جلد التمساح. السعر 650$

كلاهما من Tod’s





جينز من Joseph. السعر 358$

معطف من IRIE. السعر 1074$

حقيبة من MD Clutch. السعر 480$

حذاء من Tod’s. السعر 803$







توب مطبّعة ومزيّنة بالدانتيل. السعر 1060$

سروال مطبّع. السعر 655$

كلاهما من Maison Common

حقيبة من Tod’s. السعر 1221$





توب من Joseph. السعر 371$

جيليه من IRIE. السعر 716$

تنورة من Jil Sander. السعر 1114$

حقيبة من Tod’s. السعر 1638$





فستان من Andrew GN. السعر 2095$

حذاء من Tod’s. السعر 783$

حقيبة من Akris. السعر 1295$







فستان من Trisha Paterson. السعر 1061$

حذاء من Tod’s. السعر 783$

حقيبة من Pellegrino. السعر 1475$

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