أزياء الفاشينيستا العربيات تشعل شوارع باريس

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 5 يوليو 2019 06:41 مساءً - خلال فعاليات أسبوع باريس للهوت كوتور، شاهدنا العديد من الاطلالات اللافتة للنجمات ومدونات الموضة والفاشينيستا، إن كان في شوارع العاصمة أو في الصفوف الأولى لأهم دور الأزياء العالمية والعربية، وقد تميزت هذه الاطلالات بعصريتها وجرأتها، وقد لاحظنا أنّ أزياء الفاشينيستا العربيات كانت قد سيطرت على أجواء أسبوع الموضة، وإليكِ بعض أبرز هذه الاطلالات.



لانا الساحلي تختار اللون الأحمر لعرض دار فالنتينو:



كان للفاشينيستا اللبنانية لانا الساحلي حضور قوي خلال أسبوع باريس للموضة لموسم خريف وشتاء 2019-2020، وقد لفتتنا هذه الاطلالة باللون الأحمر التي اختارتها لحضور عرض دار “فالنتينو” Valentino، حيث نسقت فستان ميدي معرّقًا مع شنطة يد كبيرة من الجلد، وحذاء بكعب عالٍ وجميعها باللون الأحمر.

لانا الساحلي تختار اللون الأحمر لعرض دار فالنتينو







رانيا فواز أنيقة في فستان أسود:



أما الفاشينيستا رانيا فواز، فقد تألقت في عدد من الاطلالات التي جمعت بين الأناقة والعصرية، ومنها هذه الاطلالة التي اختارت فيها فستان ماكسي باللون الأسود بتصميم ناعم، نسقت معه شنطة يد باللون الزهري من “الايا” Alaia، وصندلًا بكعب عالٍ باللون الأسود.

رانيا فواز أنيقة في فستان أسود

نور عريضة تخظف الأنظار برفقة ابنتها:

حضور نور عريضة هذا الموسم من أسبوع باريس للموضة كان مختلفاً حيث أن ابنتها أيلا رافقتها في مختلف المناسبات وحتى أنهن نسقن اطلالات متشابة ومتناغمة وهذه الاطلالة كانت من الأجمل حيث أن نور اختارت فستان بتصميم عصري باللونين الأسود

والفضي من رالف أند روسو Ralph&Russo واختارت لابنتها تنسيق مميز في تيشرت مع تنورة من التول.

نور عريضة تخظف الأنظار برفقة ابنتها

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علا فرحات في بدلة باللون الأزرق:

علا فرحات اختارت لوك عصري لحضور عرض “زهير مراد” Zuhair Murad لموسم خريف وشتاء 2019-2020 للهوت كوتور وكان عبارة عن بدلة رسمية باللون الأزرق الحيوي ذات طابع عسكري وقد نسقت من تحتها توب باللون الأسود وحقيبة يد صغيرة باللون الزهري المعدني وحذاء كعب عالي.

علا فرحات في بدلة باللون الأزرق

شاهدي كيف سيطرت ازياء الفاشينيسا العربيات على أسبوع الموضة في باريس واختاري الاطلالة المفضلة بالنسبة لك.

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