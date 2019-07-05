طوني ورد ضمن أسبوع الهوت كوتور في باريس يجمع الرقي والغموض

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 5 يوليو 2019 06:41 مساءً - مجموعة مميزة من كوتور خريف شتاء 2019/2020 أطلقها المصمم اللبناني طوني ورد ضمن أسبوع الموضة في باريس، حيث أدخل ثلاثية الأبعاد المطبوعة على الملابس لأول مرة في المنطقة.
استكشافًا للعالم الغامض للفطر، يتم طي الأورجانزا الواحدة فوق الأخرى آلاف المرات، تمامًا مثل خياشيم الفطر في سطحه السفلي. كما تُترجم القبعات الإسفنجية إلى أشكال ضخمة جميلة، أمّا التطريزات بالخيطان السلكية والحريرية فتشبه الميسيليوم، ذاك النباتي الأخضر الّذي يتكون من جزء كبير من خيط فطري متفرع.
طغت على المجموعة تدرجات ألوان الغابة فتراوحت ما بين اللون الأبيض والأحمر الغامق ولون خشب الجوز والأزرق السماوي.
وعند التقاء الطبقات بالأحجام الغريبة تنمو القطع ، تمامًا مثل غزو الفطر للغابة .
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