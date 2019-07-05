مجموعة رالف أند روسو للأزياء الراقية خريف 2019 في باريس للموضة

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 5 يوليو 2019 06:41 مساءً - عرضت دار رالف أند روسو ضمن أسبوع باريس للهوت كوتور خريف 2019 مجموعتها للأزياء أزياء الراقية لموسم خريف وشتاء 2019-2020 على أرض سفارة المملكة المتحدة في باريس في شارع Rue du Faubourg Saint-Honoré. .
وتميزت تصاميم وفساتين المجموعة بألوانها الزاهية، حيث طغى اللون الأبيض بشكلٍ واضح على المجموعة، بالإضافة إلى الألوان التي تفاوتت بين الأصفر والأحمر والأزرق الفاتح والوردي، وهي الألوان التي وجدناها أيضاً في مجموعة الأزياء الراقية لشتاء 2019.
كما سيطرت الفساتين المغطاة بالريش الأبيض الناصع وتلكَ المزينة بالأحجار الكريمة الملونة.
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