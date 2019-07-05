نجمات عالميات بأجمل الأزياء في عرض فندي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 5 يوليو 2019 06:41 مساءً - قررت دار فندي Fendi الايطالية العريقة، أن تقدم مجموعتها الجديدة للهوت كوتور لموسم خريف وشتاء 2019-2020، في مدينة روما عوضًا عن باريس، وذلك تكريمًا لهوية الدار وللاحتفال بإرثها وحضارتها، وقد اختارت موقعًا يطل على مسرح “الكولسيوم“ التاريخي، وبدا مكان العرض مبهرًا، وقد حضر عدد كبير من النجوم العالميين، وقد اختاروا أجمل تصميمات الأزياء وأكثرهاً تميزًا، وإليكِ بعض الأمثلة.

أزياء الفاشينيستا العربيات تشعل شوارع باريس

كاثرين زيتا جونز في فستان باللون الأحمر:





اختارت النجمة العالمية كاثرين زيتا جونز Catherine Zeta Jones اطلالة أنثوية مميزة، عبارة عن فستان ماكسي باللون الأحمر أكمامه طويلة وياقته مفتوحة على شكل حرف V وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ باللون البيج، وشنطة يد مميزة.

كاثرين زيتا جونز





زندايا في فستان قصير ذهبي:





النجمة الشابة زندايا Zendaya تألقت في اطلالة ذهبية براقة ناسبتها وناسبت سمار بشرتها، عبارة عن فستان قصير من قماش ميتالك أكمامه طويلة ومحدد الخصر، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ باللون البرونزي، وأقراطًا بارزة ولافتة.

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زندايا بإطلالة ذهبية

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ويني هارلو في فستان سهرة ناعم:



عارضة الأزياء ويني هارلو Winnie Harlow معروفة بخياراتها المميزة واللافتة، ولعرض دار “فندي” Fendi للهوت كوتور، اختارت فستان سهرة بتصميم ناعم باللون الأبيض، مطرزًا بورود نافرة باللون الزهري، وقد بدا اللوك رومانسيًّا راقيًا.

ويني هارلو بإطلالة ناعمة







كيارا فيراني في تنسيق جمع بين الأناقة والعصرية:





أما مدونة الموضة الشهيرة كيارا فيراني Chiara Ferragni فقد اختارت لوك جمع بين الأناقة والعصرية، اختارت فيه تنورة ميدي من التول، ونسقت معها توب من الترتر البراق باللون البني، وأكملت الاطلالة بحذاء باللون البيج وبعض المجوهرات الذهبية.

كيارا بإطلالة عصرية





شاهدي اطلالات النجمات العالميات في أجمل الاطلالات في عرض دار فندي Fendi للهوت كوتور لموسم خريف وشتاء 2019-2020.

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