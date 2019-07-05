مجموعة ديور في أسبوع باريس للهوت كوتور2019 .. الأسود نجم العرض

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 5 يوليو 2019 06:41 مساءً - أعادتنا مجموعة ديور Dior للأزياء الراقية لموسم خريف وشتاء 2019 – 2020 في أسبوع الموضة في باريس سنين الى الوراء، حيث طغت الأجواء الغامضة على العرض واحتضنت المنصة شجرة ضخمة وأزهار ملوّنة في الزوايا وتماثيل من العمارة الإغريقية لتعكس الفنانة الأميركية اللندنية Penny Slinger، التي اشتهرت في الستينات، أجواء الفنّ السريالي العائد الى حقبة الستينات.

الأحمر الداكن ضمن المجموعة





اختارت في هذه المجموعة ماريا غرازيا كيوري الغوص في أرشيف ديور وتحديداً أقوال وأعمال الكاتب Bernard Rudofsky الذي اشتهر بأعماله التي تعكس الفنّ المعاصر. وإلى العام 1947 عادت لتستوحي التصاميم فكانت النتيجة: تقديم موضة الفستان الـ T Shirt، هذه الموضة التي افتتحت العرض والتي أتت مطبّعة بشعار Are Clothes Modern الذي كان هو أيضاً موضوع مقال الكاتب Rudofsky آنذاك.

الأسود نجم المجموعة





غلب على المجموعة اللون الأسود والرمادي، وتنوّعت التصاميم ما بين البدلات التي ظهرت بطابع مبتكر يحاكي المرأة العصرية، إذ ضمت تنانير طويلة مع الجاكيتات بالأكمام المنقوشة والسراويل الرسمية ذات القصّة الواسعة.

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