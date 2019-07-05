إكسسوارات أساسية في خزانتك الصيفية

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 5 يوليو 2019 06:41 مساءً - تكثر خلال فصل الصيف النزهات والرحلات التي تستدعي منك خيارات عملية وأنيقة في الوقت نفسه. كل ما تحتاجين إليه هو بعض الملابس العملية وبعض الإكسسوارات التي ستساعدك في الحصول على إطلالة لافتة دون أن تفقدي عنصر الراحة. وتحت شمس الصيف الحارقة، لا بدّ من أن تكوني جاهزة لرحلتك من خلال اختيار إكسسوارات عملية ومميزة.
نظارات شمسية بألوان مرحة هذا الصيف
حقيبة الظهر Backbag
ليس هناك أفضل من حقائب الظهر لرحلات الصيفية. فهي عملية، لا تربكك أثناء الحركة، كما أنها سجلت مكانتها ضمن صيحات حقائب هذا الموسم الأكثر انتشاراً.
بربري Burberry
كلوي Chloe
لفات سكارف بسيطة وناعمة
القبعة The Hat
هي إكسسوار لا غنى عنه في رحلات الصيفية، فهو يحمي رأسك من أشعة الشمس الحارقة ولكن في الوقت نفسه يمنحك إطلالة جريئة ولافتة.
دولتشي أند غابانا Dolce&Gabbana
أوجينيا كيم Eugenia Kim
كيف تنسقين حزام الخصر مع الفساتين
نظارات شمسية Sunglasses
هو رفيق إطلالاتك في الصيف والشتاء، ولكنها تحتاجين إليك أكثر خلال فصل الصيف لحماية ناظريك من أشعة الشمس الحارقة، كما أن النظارات الشمسية تزيد من غموض إطلالاتك.
أندي ولف Andy Wolf
فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham
الحذاء الرياضي مع ملابس رسمية
الحذاء الرياضي The Sneakers
هو حذاء عصري ومريح، برز بتصاميم فاخرة وأنيقة لهذا الموسم تليق بمختلف الإطلالات والمناسبات. بإمكانك أن تنتعليه مع الفستان لإطلالة سبور- شيك أو أن تكتفي به في إطلالاتك اليومي التي تتطلب خيارات شبابية.
ألكسندر ماكوين Alexander McQueen
بالنسياغا Balenciaga
أجمل إكسسوارات الشعر لإطلالاتكِ الصيفية
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