إكسسوارات أساسية في خزانتك الصيفية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 5 يوليو 2019 06:41 مساءً - تكثر خلال فصل الصيف النزهات والرحلات التي تستدعي منك خيارات عملية وأنيقة في الوقت نفسه. كل ما تحتاجين إليه هو بعض الملابس العملية وبعض الإكسسوارات التي ستساعدك في الحصول على إطلالة لافتة دون أن تفقدي عنصر الراحة. وتحت شمس الصيف الحارقة، لا بدّ من أن تكوني جاهزة لرحلتك من خلال اختيار إكسسوارات عملية ومميزة.

نظارات شمسية بألوان مرحة هذا الصيف

حقيبة الظهر Backbag

ليس هناك أفضل من حقائب الظهر لرحلات الصيفية. فهي عملية، لا تربكك أثناء الحركة، كما أنها سجلت مكانتها ضمن صيحات حقائب هذا الموسم الأكثر انتشاراً.



بربري Burberry



بربري

كلوي Chloe

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لفات سكارف بسيطة وناعمة



القبعة The Hat

هي إكسسوار لا غنى عنه في رحلات الصيفية، فهو يحمي رأسك من أشعة الشمس الحارقة ولكن في الوقت نفسه يمنحك إطلالة جريئة ولافتة.



دولتشي أند غابانا Dolce&Gabbana



دولتشي أند غابانا

أوجينيا كيم Eugenia Kim

أوجينيا كيم

كيف تنسقين حزام الخصر مع الفساتين



نظارات شمسية Sunglasses

هو رفيق إطلالاتك في الصيف والشتاء، ولكنها تحتاجين إليك أكثر خلال فصل الصيف لحماية ناظريك من أشعة الشمس الحارقة، كما أن النظارات الشمسية تزيد من غموض إطلالاتك.

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أندي ولف Andy Wolf



أندي ولف

فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham

فيكتوريا بيكهام

الحذاء الرياضي مع ملابس رسمية

الحذاء الرياضي The Sneakers



هو حذاء عصري ومريح، برز بتصاميم فاخرة وأنيقة لهذا الموسم تليق بمختلف الإطلالات والمناسبات. بإمكانك أن تنتعليه مع الفستان لإطلالة سبور- شيك أو أن تكتفي به في إطلالاتك اليومي التي تتطلب خيارات شبابية.



ألكسندر ماكوين Alexander McQueen



ألكسندر ماكوين

بالنسياغا Balenciaga

بالنسياغا

أجمل إكسسوارات الشعر لإطلالاتكِ الصيفية