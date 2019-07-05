بالصور- أغرب صيحات الملابس والحلي.. صندوق رقبة بفأر وسلسة ثلج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سمية عبد الهادي

كثيرًا ما نفضل اقتناء أشياء غريبة ومختلفة، وقد يكون ذلك لطبيعة تتعلق بالرغبة في لفت الأنظار، وجذب التعليقات الإيجابية، وغالبا ما تتمثل أغلب هذه الأشياء في الملابس والحلي والأحذية.

يقدم لكم "الخليج 365" في السطور التالية أغرب صيحات موضة الحلي والملابس والأحذية، التي صنعت على أيدي أشهر المصممين العالميين.

1- الحلي

- مجوهرات الدمعة

خرج هذا النوع من الحلي على أيدي المصمم الهولندي إريك كلارينبيك، الذي أراد أن يبتكر مجموعة من المجوهرات التي تعبر عن دموع المرأة، وهي عبارة عن بلورات وأزهار تنسدل من عدسات العين اللاصقة، لتمنح الخدود لمعانا وبريقا عندما تتعرض لأشعة الشمس، فتظهر وكأنها قطرات ماء "دموع" تخرج من العينان.

- سوار أسنان

من الطبيعي أن تتواجد الأسنان داخل الفم، ولكن الآن يمكنك ارتدائها في معصم اليد، حيث تم صنع مجموعة من السوار لارتدائها في اليد تأخذ شكل الأسنان الملصقة باللثة، فهي فكرة مجنونة ولكنها موجودة بالفعل.

- صندوق الرقبة

وهو عبارة عن قفص من السلك المذهب، مصنوع بشكل دائري وبأحجام مختلفة بداخله فأر يتحرك، الأمر قد يبدو غريبا ولكن هذا بالفعل سوار للرقبة يمكن ارتدائه في المناسبات الليلية.

- سلسلة باربي

قلادة تنتهي بقلب فضي أو أسود مفرغ من الداخل، يمكن أن يتضمن هذا الفرغ أجزاء من الجسم بحسب الاختيار، قد تكون الشفتين أو الأذنين، أو الثديين، يلازمها أقراط تتخذ نفس الشكل.

- قلادة الثلج

كثيرا ما نشعر بحرارة الأجواء من حولنا خلال فصل الصيف، لذلك خرجت إلينا مجموعة من القلادات التي تتضمن قطعا من الثلج، يمكن ارتدائها مرة واحدة فقط لكونها مصنوعة من الأسلاك الذهبية التي يتخللها قطع حقيقية من الجليد بأشكال مختلفة، صنعت هذه المجموعة بواسطة كاثرينا لودفيج.

- مجوهرات الفلاش

مجموعة من المجوهرات خرجت بأشكال عدة كان أبرزها أقراص الفلاش الخاصة بأجهزة الكمبيوتر والمحمول، المزدانة بفصوص من الكريستال الأبيض، والماس.

- حقائب اليد

خرجت إلينا مجموعة من الحقائب التي تتضمن شاشات التلفاز، وهي عبارة عن حقيبة يد يتخللها من المنتصف قماشة تخفي شاشة صغيرة مقاس 7 بوصة، لمتابعة ما يحدث حول العالم، كما أنها تتيح تشغيل ملفات "إم بي ثري" والصور.

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- حقائب البوتكس

حقائب صنعها ماورو أورييتي كاريلا، المصمم الإيطالي، من الجلد لكنها حقنت بمادة البوتكس الخاص بالجمال، لتعزيز جودة الجلد، كما أنه يطعم الجلد بالسيليكون لحمايته من التلف أطول وقت ممكن، فضلا عن أن هذه الحقائب مصنوعة من الأكياس المغطاة بطبقة من الذهب والفضة.

2- الملابس

- القفازات الثلاثية

قبعة تحمي الرأس ينسدل منها قفازات ثلاثية، تستخدم لحماية الرأس كما أنها وشاح يمكن أن يغطي الكتفين، ومن الأسفل تستخدم كقفازات لحماية الأيدي من أشعة الشمس.

- جوارب الرجال

من المعروف أن الرجال لا يرتدون الجوارب الطويلة، ولكن خرجت مجموعة منها طويلة تصل إلى الخصر، مزدانة بأشكال عدة أبرزها "التايجر"، الدوائر، والمربعات.

3- الأحذية

-الكروكس

خرج الكروكس بأشكاله وألوان التقليدية، ولكن بعد هذه التصميمات لم يعد تقليديا على الإطلاق، برع المصمم بالنسياغا في إخراج الكروكس بألوان وأشكال لن تتخيلها، حيث ظهر بالكعب العريض، كما طعمه ببعض الفصوص الكريستال الملون.

- حذاء التمساح

حذاء على هيئة تمساح من حيث اللون والتصميم، حيث يفتح فمه من الأمام، ذو أنياب بيضاء طويلة، وكعب قصير ومريح.

- حذاء السمكة

خرجت منها مجموعة للرجال والنساء، تتخذ الأشكال الغريبة من الأسماك، مفرغة من الأمام لظهور أصابع القدم، تحتوي على أعين جانبية وزعانف، كما ينتهي من الخلف بذيل يتخذ ألوان السمكة الحقيقية كل حسب نوعها.

- حذاء الديناصور

وهو حذاء تقليدي لكنه ينتهي من الخلف بشكل المسامير الضخمة التي تمنح للحذاء مؤخرة مخيفة، كما يمثل كعب الحذاء الذي عادة ما يكون عالي شكل الديناصور، الذي يعتمد على قدمية الخلفية للوقوف، وقدمية الأماميتين لإحداث توازن مع المسامير العلوية، مع فم مفتوح وأنياب كبيرة.

-حذاء أكواب الشاي

حذاء أزرق اللون مغطى بشرائط الدانتيل، يحمل من الأمام مجموعة من أكواب الشاي، ومن الخلف صنع الكعب من قطع الكيك الصغيرة.