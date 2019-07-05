بالصور- للعرسان.. أحدث موديلات غرف النوم 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آية شطوري:

عند اختيار غرفة النوم، دوما ما تبحث عن الأشكال ذات القيمة العالية التي تمتزج بين الشكل والخامة الفريدة التي تستمر معك لفترات طويلة.

"الخليج 365" يقدم أحدث موديلات وأشكال غرف النوم للعام 2020، خصوصا التي الكابتونية التي تناسب المساحات الصغيرة، بحسب موقع " "homestolov.

1- سرير بطبقة من الجلد، ويضاف إليه نوع من الإضاءات الخافتة على الكابتونية (الأباليج)، والتي تساعدك على القراءة ليلًا، وكذلك النوم الهادئ.

2- إذا كانت ألوان الحائط فاتحة من الأبيض بدرجاته المختلفة، فاختر الألوان الغنية الدافئة، مثل الأزرق الفاتح و"التركواز"، لتُعطي لمسة من الفخامة، كما هو موضح بالصورة.

3- غرفة مستوحاة من الرحلات في جميع أنحاء العالم والفنادق الراقية، أنشأ أصحاب هذا المنزل الفاخر المستوحاة من الفنادق، غرفة نوم من فئة 5 نجوم يمكنهم الاستمتاع بها دون الحاجة إلى الحصول على تذكرة سفر، لتكون أبرز صيحات أشكال سرير الكابتونية، وهي عبارة عن ظهر كامل مقابل للحائط ومضاف إليه شكل كابتونية من خلال أوراق شجر كبيرة المطرزة باللون الذهبي.

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4- ابحث عن الرفاهية في المفروشات الناعمة الفاخرة، وسجادة فخمة، وستائر شفافة وبياضات ورأس السرير المنجد الجميل بألوان وصيحات عصرية ومريحة للعين، وهنا يبرز الألوان المشتقة من اللون الأبيض مع نقوشات على الكابتونية بالورود وورق الشجر.

6-إذا كنت تميل إلى الديكور الكلاسيكي الفاخر في منزلك فلا بد أن تختار هذه الغرفة الفاخرة، لتشعر كأنها جناحًا رئيسيًا على طراز الفنادق، وهذا ما قدمه المصمم Simone Haag، إذ إن الألوان والأنسجة الغنية تخلق إحساسًا دافئًا ومتماسكًا، وهذا السرير ذو الطبقات يجعلك ترغب في الغوص فيه.

7-لوحة من اللون الرمادي على الحائط والأبيض من الأعلى مع اللون الكُحلي للسرير تخلق مزاجًا هادئًا في غرفة النوم الرئيسية لهذا المنزل، بينما يضيف رأس السرير المخصص الضخم شعورًا بالرفاهية العصرية.