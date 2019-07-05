بالصور- دهن الماعز والدلكة.. مستحضرات التجميل الطبيعية عند القبائل الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سمية عبد الهادي

مستحضرات التجميل ولا سيما الطبيعية تحظى باهتمام بالغ، وتعتمد القبائل الإفريقية على بعض الحيل والعادات للعناية بجمال المرأة، والعناية ببشرتها وشعرها، إذ ما زالت تستخدم المواد الطبيعية للتجميل التي كانت تُستخدم في العصور القديمة.

والفتاتان المقيمتان بمصر؛ ألين فولا من قبيلة فولا بجنوب إفريقيا، وأميل مختار من جنوب السودان يكشفان لـ"الخليج 365"، مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والشعر، في بعض القبائل الإفريقية:

الطين الأحمر للشعر

استخدام الطين الأحمر في تجميل الشعر، وهو طمي مضاف إليه بودرة حمراء اللون (حجر أحمر يتم طحنه)، تمنح له لونًا أحمر، يتم تطبيقه على الشعر قبل تسريحه في صورة خصلات.

الخليط البرتقالي

بودرة حمراء ممزوجة بالزبدة والدهن وأكسيد الرصاص الأحمر، يطبق يوميًا على البشرة والشعر لحمايتهما من أشعة الشمس، كما يعمل الخليط على تنعيم الشعر، ويعد هذا الخليط السر في إكساب لون برتقالي للجسم والشعر.

الكاركار

مزيج من النخاع الحيواني وبعض الزيوت الطبيعية، يوضع على الشعر بصورة يومية لتنعيمه، كما أنه يساعد على إطالته، فمن المعروف أن النساء الأفريقيات يتميزن بشعر مجعد، لذلك يلجأن إلى استخدام هذا الخليط.

الدلكة

خليط من الزيوت الطبيعية، تدلك بها الجسم لدقائق عدِّة، تعمل على تنعيم الجسم وحمايته من الشمس، وتستخدم بعض النساء هذا الخليط طوال اليوم، حيث يطبقونه على الجسم ويتركونه لساعات طويلة لحجب أشعة الشمس، والتخلص من الخلايا التالفة.

خشب الصندل

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يُستخدم لتعطير الجسم، كما أنه يمنح الجسم اللون البرونزي، ويكون بإشعال النار على خشب الصندل ليخرج دخانا، وهو ما يستخدم للتعطير في مكان محكم الغلق لضمان الحصول على نتيجة جيدة، وعادة ما تستمر هذه الرائحة لساعات طويلة، وأحيانا لأيام تبعا لجودة الخشب المستخدم.

دهن الماعز

يقمن النساء بخلط دهن الماعز مع بودرة الحجر الأحمر، ثم تطبيقه على كامل الجسم، للحصول على لون بني داكن، كما أن هذا الخليط يعتقدون فيه أنه رمز للجميلات.

زيت الأرجان

الزيوت الإفريقية مثل الأرجان تستخدم لتنعيم وترطيب الشعر، لكون النساء الإفريقيات يعرفن بتجعد شعرهن، وهو ما يدفعهن للتركيز على المنتجات التي تساعد على تنعيم الشعر وفرده.

المحلب

مادة زيتية توضع على الحناء ليكون لونها شديد السواد بعد تطبيقها على اليدين أو المناطق المقصودة، توضع قبل الاستخدام بفترة كافية لضمان النتيجة.

الكاولين

طين أبيض اللون تطبقه المرأة كقناع على الوجه، حيث يقوم بتنقيته من الشوائب والتخلص من البثور، فضلا عن فاعليته في التفتيح والحماية من الشمس.

الماء والصمغ

تمزج نساء إفريقيا هذان المكونان للحصول على ضفائر رقيقة بعد وضعه على الشعر، حيث يعتقدن أن الخليط يقضي على تجعد الشعر لديهن ويساعد في ظهوره متناسق هادئ.