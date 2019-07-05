بالصور- استوحِ إطلالتك من إيلي صعب في أسبوع الموضة بباريس 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آية شطوري:

شارك المصمم العالمي إيلي صعب بأسبوع باريس للموضة، الذي يشارك به أيقونات الموضة العالمية من مصممي الأزياء وبيوت الأزياء العالمية، والذي انتهي أمس في عاصمة فرنسا باريس.

قدَّم "صعب" الزي الصيني وسط إيقاع الموسيقى الصينية التراثية على ممشى عرض الأزياء، حسب ما ذكرت مجلة "vogue".

وللنظرة الأولى لأشكال العباءات التراثية الصينية، فهي أزياء أكثر رقيًا وجمالًا، وتُبرز إمبراطورية فخمة من حيث الألوان والأقمشة المستخدمة.

Advertisements

كما قدّم مجموعة كبيرة من الأقمشة المطرزة، والستان، والتول، واستخدم الترتر في الكثير من التصاميم لتناسب الإطلالات الملكية في الاحتفالات الرومانسية، واستعمل بعض منقوشات الورود والنباتات وورق الأشجار والتي تميز الأزياء الملكية.

بينما التصاميم فظهر العديد من الأكمام الكيمونو والياقة المرتفعة عند الرقبة، وتصميمات إظهار الكتف وإخفاء الآخر، ويستمر "صعب" في موضة الذيل المستدل عند الخصر" excitation" وفي تصاميم أخري ظهرت الفساتين الطويلة مع فتحة للساقين وتعتبر موضة 2020 في فساتين السهرة بشكل عام.

وقال "صعب" خلال عرض الأزياء: "لقد انجذبت إلى ثقافة شرق آسيا الغنية، وكلما تركت ذهني يغوص فيها، وبحثت بها حتى قمت باستكشاف مجلدات إمبراطورية واستوحيت هذا داخل مجموعتي الجديدة، باستخدام لمسات باللون الأسود الذي بعبر عن السحر والجمال، وتعزيز الفساتين بأحزمة مكونة من أقراص ذهبية لامعة".

وأضاف: "تعاملت مع هذه المجموعة بتفكير حر وإبداع نابع عن حب للمرأة لمزج التراث التقليدي القديم مع النجاح التي تقدمه المرأة، خصوصاً بعد فوز كريستين لاجارد كأول امرأة تقود البنك المركزي الأوروبي، ويبدو أن هذه الفستانين ستغير آراء البعض عن النساء في الحاضر والمستقبل".