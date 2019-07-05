أكبر حوالة مالية خاصة في إطار أغلى تسوية طلاق في التاريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

بعد الأنباء الواردة عن توصل الزوجين جيف وماكينزي بيزوس إلى تسوية مالية، من المتوقع أن تكون قيمة صكوك نقل ملكية الأسهم هي أكبر مبلغ مالي محول بشكل خاص على الإطلاق، حسب "Dw".

بعد إعلان ماكينزي بيزوس طليقة مؤسس أمازون في تغريدة سابقة إنها ستحصل على 25 بالمائة من ملكية طليقها من أسهم أمازون، وهو ما سيمنحها حصة تقارب 4 بالمائة في الشركة، ما يجعل قيمة الحوالة المالية الصفقة الأضخم على الإطلاق وذلك على الصعيد الشخصي للمراسلات المالية .

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وقرر بيزوس وزوجته الروائية ماكينزي، الطلاق بعد 25 عاما من الزواج. وكجزء من التسوية، ستحصل شركة ماكنزي بيزوس على 25 في المائة من أسهم أمازون للزوجين، وفقًا لتقرير الأوراق المالية الصادر في أبريل، وهذا من شأنه أن يعطيها حصة 4 بالمائة في الشركة ، والتي سوف تصل إلى حوالي 38 مليار دولار.

وتبلغ ثروة بيزوس حاليا 150 مليار دولار، وربما يخسر بيزوس نحو 36 مليار دولار من ثروته بعد الاتفاق، لكنه على الأغلب سيحتفظ بالمركز الأول في قائمة بلومبرغ كأغنى رجل في العالم. وكان بيزوس قد وافق في مفاوضات الطلاق، على ربع ما يملكه ماكنزي (مؤلف وناشط) من أصول الأسهم. كما أصر على الاحتفاظ بحقوق التصويت في الأوراق المالية المنقولة

وبغض النظر عن المبلغ الذي يتعين على جيف بيزوس أن يمنحه لزوجته ماكنزي في النهاية، فإن زواج أغنى رجل في العالم سينتهي في أي حال بلقب أغلى طلاق. وبحسب موقع فوكوس فإنه ولغاية الآن فقد كان الزوجان أليك وجوزلين فيلدشتاين يحتفظان بلقب أغلى طلاق في العالم. حيث انفصل تاجر المعروضات الفنية أليك عن زوجته في عام 1999 وذلك بعد 32 عامًا من الزواج، بعدما اكتشفت زوجته بعارضة أزياء تبلغ 19 من عمرها، حيث حصلت جوزلين على 2.2 مليار يورو على الفو، وكذلك مبلغ سنوي قدره 87 مليون دولار لمدة 13 سنة.