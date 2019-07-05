فيديو.. أمينة تدعو لـ ريهام سعيد من الحرم المكي: "ربنا يشفيكي"

عقب انتهائها من أداء مناسك العمرة، نشرت المطربة الشعبية أمينة، مقطع فيديو لها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تدعو خلاله للإعلامية ريهام سعيد، بالشفاء من وعكتها الصحية.

وظهرت "أمينة" بحجاب أبيض وعباءة فاتحة، قائلة: "أنا بصوركم من داخل الحرم المكي، في الصفا والمروة، بعد ما خلصت عمرتي، وعايزة أقول إني دعيلتلك يا ريهام من كل قلبي، ربنا يشفيكي ويعافيكي، ويرجعك لولادك.. ربنا يجبر بخاطرك زي ما جبرتي بخاطر ناس كتير وساعدتيهم".

وأرفقت المطربة الشعبية، تعليق على مقطع الفيديو، تضمن: "الشفا من عندك يارب.. ربنا هيجبر بخاطرك بإذن الله تعالى وترجعى زى الفل لكل اللي بيحبوكي".

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وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، الذي تجاوز الـ35 ألف مشاهدة، مئات التعليقات، أبرزها: "من هذا المكان الطاهر، يجب الدعاء لكل المرضى بما فيهم ريهام سعيد. ..شفاها وعفاها الله"، فيما علقت الفنانة راندا البحيري: "أنتي طيبة وجميلة أوي يا أمينة.. أنا بحبك أوي أوي، وأنتي أكيد عارفه ده"، ودونت الفنانة الأردنية صفاء سلطان: "يا أطيب قلب يارب يستجيبلك ياحبيبتي ويشفيها ويعافيها ويرجعها بيتها ولولادها بخير وصحه يا رب".

يشار إلى أن الإعلامية ريهام سعيد تعرضت لوعكة صحية حسبما أكدت شقيقتها، مؤخرا.

وكانت "ريهام" كتبت عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" منشورا ذكرت فيه: "حين وفاتي لا تهجروني، ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم.. الدنيا أصبحت مخيفة، فالموت لا يستأذن أحدا"، ودعا لها محبوها ومتابعوها بالشفاء.

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