شيرين رضا تنشر صورة من أرشيف المراهقة.. ومتابعوها: هو الهضبة سابك إزاي؟

صورة ملونة بأزياء صيفية تعيد ذكريات المراهقة، نشرتها الفنانة شيرين رضا عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وسط إعجاب جمهورها.

وظهرت "شيرين" بإطلالة حمراء اللون، بالإضافة إلى شعر يجمع بين اللونين الأصفر والبني، معلقة باللغة الإنجليزية: "فتاة في عمر المراهقة".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على ما يزيد على 65 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات أبرزها: "أنتي فخر الصناعة المصرية"، و"أنتي مازلتي جميلة زي ما تكوني لسه مرحلة المراهقة"، و"هو إزاي الهضبة سابك، وراح لزينة عاشور ودينا الشربيني"، في إشارة إلى طلاقها من الفنان عمرو دياب، وزواجه من زينة عاشور، ثم أنباء ارتباطه بالفنانة دينا الشربيني.

وأبدت العديد من الفنانات إعجابهم بصورة الفنانة المصرية خلال مرحلة المراهقة، من بينهم الممثلة سلمى أبو ضيف، والفنانة هدى المفتي.

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يشار إلى أن شيرين رضا ودينا الشربيني شاركتان معا في الاحتفالية النسوية الخاصة بمحاربات سرطان الثدي، التي أقيمت منذ أسابيع، بصحبة الفنانات لقاء الخميسي وحلا شيحا وهنا شيحا وداليا صالح زوجة المنتج جمال العدل، والإعلامية جاسمين طه.

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