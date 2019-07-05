كيم كارداشيان تحصل على 2.7 مليون دولار تعويض من شركة أزياء قلدت فستانها

أصدرت محكمة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حكمها لصالح كيم كارداشيان، نجمة تلفزيون الواقع، تعويضيها ماديًا قدره 2.7 مليون دولار، ضد شركة أزياء بريطانية كانت تحاكي ملابسها.

وألزمت المحكمة الشركة البريطانية بدفع تعويض قدره 59600 دولار ، لأتعاب المحاماة، بحسب ما ذكرته "سبوتينك" نقلًا عن موقع "ذا فيرج".

وترجع تفاصيل حينما أقامت "كارداشيان" دعوى قضائية ضد شرطة الأزياء البريطانية "Missguided"، اتهمتها باستغلال مظهرها وعلامتها التجارية، دون الحصول على إذن منها، كما أن الشركة كانت تشير إلى "كارداشيان" من خلال خاصية "Tag" عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقدمت "كارداشيان" الدليل المادي على اتهاماتها، من خلال صورة من موقع الشركة البريطانية لعارضة أزياء كانت ترتدي فستانا ذهبيا طويلا مطابق لفستان لكيم كارداشيان، الذي صمم لها، وبجانبها تعليق: "لدينا فستان كيم كارداشيان، هناك بضعة أيام فقط للحصول عليه عبر الإنترنت".

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وبالفعل لم تستطع شركة الأزياء البريطانية الرد على دعوى "كارداشيان" والدفاع عن نفسها، ومن المقرر أن تدفع التعويضات المالية.

وليس من الواضح، سبب عدم استجابة شركة "Missguided" لدعوى كيم كارداشيان، لكنها في المقابل، حذفت صورها من حساب "إنستجرام" الخاص بها.

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