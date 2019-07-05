نجوم فارقوا الحياة لكنهم مصدر إلهام مصممي الأزياء في عالم الموضة

تستلهم الكثيرات إطلالاتهن من عروض الأزياء العالمية في كل موسم، وذلك قد يحدث من دون الالتفات إلى مسألة من يضع اتجاهات الموضة ومن يلهم المصممين وبيوت الأزياء العالمية؛ فمن المفيد معرفة أنه وفي كثير من الأحيان، يستلهم المصممون إبداعاتهم من محيطهم؛ إذ يخطفون أحيانًا توليفات الألوان من الطبيعة، وأوقات أخرى يستخدمون أقمشة برزت في مواقف أو حقب زمنية معينة، لكن في مرات كثيرة، يستلهم المصمم إبداعاته من نجوم عالميين استطاعوا التأثير على جمهورهم وتركوا في قلوبهم وعقولهم بصمة مؤثرة.

ولعل من أهم النجوم الذين تركوا أثرًا راسخًا في الموضة رغم بعضهم:

مارلين مونرو

ليس مستغربًا أن تصبح هذه الحسناء واحدًا من أكثر رموز الأنوثة شعبية في الخمسينيات، وحتى اليوم لا زالت مونرو مؤثرة في عالم الموضة بعد خمسة عقود على رحيلها، وما زالت أيضًا أكبر بيوت الأزياء في العالم تستوحي من إطلالاتها وتصمم موديلات مشابهة لأسلوبها.

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أودري هيبورن

الفستان الأسود الصغير من فيلمها "Breakfast at Tiffany's" لا يزال من أهم عناصر الموضة في خزانة كل امرأة.

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وتشتهر هيبورن بملامح وجهها الباريسية، وتعتبر نموذجًا للأناقة والجمال، وفي الوقت الذي كانت فيه صورة الجمال تتجلى بالشقراوات الممتلئات مثل مارلين مونرو، خرجت هيبورن بجسدها النحيف والطويل لتعطي العالم صورة بديلة للجمال.

بوب مارلي

سفير عالمي لموسيقى الريغي، وهو أول نجم عالمي يخرج من جامايكا ويغزو العالم بموهبته، وتظهر صورة مارلي على قطع الموضة والأزياء حتى يومنا هذا.

وبينما كان بوب موسيقيًا متفوقًا، فقد اشتهر كذلك بنشر رسالة Rastafari، وهي حركة دينية اجتماعية تطورت في جامايكا خلال ثلاثينيات القرن العشرين، وكان "علم" الحركة يحمل اللون الأصفر والأخضر والأحمر، وهي الألوان التي اعتمدها بوب في معظم إطلالاته لتصبح من توليفات الألوان الأكثر تداولًا في عالم الموضة على مر السنين، وارتبطت باسمه بشكل مباشر.

شير بوب مارلي أودري هيبورن

شعر أسود ناعم طويل وجسم رياضي وصوت رجولي، هكذا أثارت شير الجدل في الستينيات بسبب ارتدائها لملابس كانت جريئة في ذلك الوقت، لكنها اليوم مصدر إلهام لأبرز نجمات الموضة، أمثال فتيات عائلة كارداشيان.

إلفيس بريسلي

ملك موسيقى الروك، ومن أوسم الرجال، وأصبحت ملابس إلفيس شهيرة للغاية، ربما بسبب شهرته اللامتناهية، وأسلوبه المختلف، بدءًا من السترات الجلدية وحتى البدلات البيضاء المزخرفة والفاخرة، إذ تعد ملابس بريسلي مصدر إلهام لأهم النجوم والممثلين حتى اليوم.

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