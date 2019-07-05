طريقة عمل كوكتيل العصائر بالحليب

محمد اسماعيل - القاهرة - المكونات:

حضري كوكتيل العصائر بالحليب على طريقة موقع "كوكباد"المتخصص في الطعام.

المكوّنات:

كوبان من الفراولة.

كوبان من قطع المانجو.

حبة مقشرة ومقطعة من الأفوكادو.

ثلاثة أرباع الكوب من الحليب.

نصف كوب من الحليب المركز المحلى.

كوب من مكعبات الثلج.

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نصف كوب من الماء.

طريقة التحضير:

امزجي قطع الأفوكادو مع الحليب في الخلاط الكهربائي.

ضيفي الحليب المركز، ونصف كمية مكعبات الثلج، واستمري في الخلط إلى أن يصبح المزيج ناعم القوام، لتصبيه بعد ذلك في أربعة أكواب.

اغسلي الخلاط من بقايا خليط الأفوكادو، ثمّ اهرسي فيه الفراولة حتى تصبح عصيراً.

صبّي عصير الفراولة فوق خليط الأفوكادو.

نظّفي الخلاط مرّة ثانية، ثمّ امزجي فيه قطع المانجو، مع كمية الماء، وما تبقّى من مكعبات الثلج حتى يصبح المزيج ناعماً.

صفّي عصير المانجو، واسكبيه فوق عصير الفراولة في أكواب التقديم.