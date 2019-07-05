الأوبال متلون والأصفر غيرة.. علاقة سحرية بين المرأة والأحجار الكريمة: اعرف برجها

لكل حجر كريم دلالته الخاصة التي تؤثر في الإنسان ومحيطه، وحينما ننظر إلى المرأة نجدها أحيانًا تتمسك بارتداء الأحجار التي تحمل ألوان معينة مثل الأزرق أو الأحمر، وفي العصور الوسطى كانت الملكات والنساء الطبقة الارسترقراطية تقتني أحجار الياقوت وتؤمن بأنها رمز الإلهام والرومانسية والازدهار.

ولكن لكل برج أحجاره الخاصة به وألوانه المفضله، منها كما ذكرتها عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، أثناء حديثها لـ "هُن".

الحمل

من أحجاره المفضلة الألماظ، لحبهم للنقاء والشفافية والقوة.

الثور

من الأحجار المفضلة الزمرد الأخضر، وهو لون الخضرة المفضل لمواليد البرج.

الجوزاء

العقيق الأصفر وذلك لأنه اللون الذي يعبر عن الغيرة، والحظ لمواليد هذا البرج.

السرطان

اللؤلؤ الأبيض، وذلك لأنها من الأبراج التي تفضل الهدوء، وأيضا لأن اللؤلؤ يستخرج من الماء وطبيعة السرطان مائي.

الأسد

الروبي الأحمر، من ألوان الشمس، ويناسب طبيعتهم النشطة.

العذراء

العقيق البني، وذلك لغموض شخصية العذراء، ويفضلن دائمًا السبح العقيق البني، ومن الأحجار التي تعطي طاقة إيجابية.

الميزان

حجر الميزان الزفير درجات الأزرق والكحلي، والجاد الأخضر لإراحة الأعصاب واقترابه للون الطبيعة.

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العقرب

حجر الأوبال، ويعبر عن شخصية العقرب المتلون.

القوس

الياقوت والروبي، هو برج ناري وتعتبر من الأحجار المفضلة لحبهم للحركة والمغامرة.

الجدي

الأونكس الأسود، معبر عن شخصية الجدي لغموضه، حجر الاماتيست لتعبيره عن الحكمة.

الدلو

حجر الزبرجل، يعطي طاقة ايجابية.

الحوت

حجر القمر والفيروز يعطي شعور بالطاقة الإيجابية.

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