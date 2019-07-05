بـ4 صور.. زوجة راموس تستعيد ذكريات زفافها الثاني: أحيانا تتحقق الأحلام

بـ4 صور جديدة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، كشفت المذيعة بيلار روبيو، زوجة المدافع الدولي الإسباني ولاعب ريال مدريد سيرجيو راموس، تفاصيل جديدة حول حفل زفافها الثاني، بالتزامن مع زيارتهما للغردقة، للاستماع بالعطلة الصيفية في مصر.

وأعلنت "بيلار" عن إحياء الفرقة الغنائية "EUROPE" لحفل زفافها الثاني، معلقة: "فرقة EUROPE على خشبة المسرح! أحيانا تتحقق الأحلام.. شكرا على كل شيء ، أنت دائما الأفضل"، متابعة: "أنتم أفضل فرقة على الإطلاق".

وتألقت "بيلار" بـ"جامبسوت" أحمر اللون، مزينا بنقوش لامعة، ومزودا بـ"كاب" يحمل لون الزي نفسه، من توقيع زهير مراد، وهو مصمم الأزياء العربي نفسه، الذي أطلت بفستان من توقيعه، خلال حفل زفافها الأول منذ أسابيع، والذي تميز بأنه طويل ودون أكمام، فضلا عن أنه منقوش ومزود بفتحة صدر واسعة.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على ما يزيد على 65 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات أبرزها: "لا أستطيع أن أصف جمالك، وكيف يناسبك اللون الأحمر بشدة، إنك جميلة حقا، وتستحقي كل السعادة، أتمنى لكِ حياة سعيدة للأبد"، و"الفنان كاميلو سيستو بهذه الفرقة، يعطي كل شيء على خشبة المسرح.. إنه مغني رائع"، و"الأحمر يليق بكِ".

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واحتفل المدافع الدولي الإسباني سيرجيو راموس، بزفافه على صديقته المذيعة بيلار روبيو، بإحدى الكاتدرائيات الكبرى في مدينة إشبيلية، في 15 يونيو الماضي.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي لقطات مصورة من حفل الزفاف، والتقطت الكاميرات رد فعل اللاعب فور استقبال زوجته، إذ قبّل عروسه، وسط الحضور، وقبل الدخول للكاتدرائية.

يذكر أن مدافع المنتخب الإسباني أنجب من صديقته المذيعة 3 أطفال، قبل سنوات من زواجه منها رسميا، الشهر الماضي.

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