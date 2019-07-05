مصدر ينفي تواجد شيرين في أمريكا بسبب حملها: مجرد إجازة

نفى مصدر مقرب من الفنانة شيرين عبد الوهاب والملحن حسام حبيب، الأخبار التي جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن وجود "شيرين" في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب حملها في الشهر الرابع.

وأكد المصدر أن "شيرين" و"حسام" يتواجدان في أمريكا، لقضاء العطلة الصيفية، ومن المقرر أن يعودان إلى القاهرة بعد 10 أيام لاستكمال نشاطهما الفني.

جدير بالذكر أن شيرين عبد الوهاب، اعتذرت عن عدم المشاركة في مهرجان قرطاج 2019، الذي كان من المقرر إقامته في 17 أغسطس المقبل، وجرى استبدالها بالمطرب عاصي الحلاني.

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وكان شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب، نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تدوينة قصيرة نفى من خلالها الإشاعات التي ترددت حول مرض شيرين عبد الوهاب، قائلًا: "كفاية إشاعات بقي قرفتونا شيرين.. زي الفل وصحتها بمب الحمد لله ولا مسافرة تتعالج ولا أي حاجة من كل اللي اتكتب ده صح أصلا ولا كان في اتفاقيات ولا عقود حفلات ولاغينها كفاية كدب وافترى.. واللي عنده عقد ممضي يطلعو وبعد كدة اي جريدة هتكتب حاجة مش مظبوطة هنقضيها شيرين في اجازة مع ولادها".

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