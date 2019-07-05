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ما زالت تعتمد بعض ربات المنازل على أسطوانة البوتاجاز المنزلي في إعدادها للطعام، وفي صباح اليوم، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، تحريك أسعار الوقود، ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنته الحكومة قبل 3 سنوات.
وطبقًا للأسعار الجديدة، فإن سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي، أصبح 65 جنيهًا للأسطوانة، بينما سعر أسطوانة البوتاجاز التجاري 130 جنيهًا للأسطوانة.
ويقدم "هن" مجموعة من الأفكار التي تساعد ربة المنزل في توفير استهلاكها، من أسطوانة البوتاجاز:
يمكن إعداد الأكلات بشكل مجمع، لتوفير الغاز المتخذ لتسخين الفرن.
عند إعداد الطعام يمكنك خفض النار عليه وإحكام غلقه جيدًا، لضمان نضجه بواسطة البخار.
التقليل من إعداد الحلويات، التي تستغرق وقتا كبيرا في الفرن.
يمكن استخدام الجريل بدلًا من الفرن لشوي الدجاج والكفتة والشيش طاوق، والأكلات المشابهة، فهو بديل سريع ونتيجه مشابهه.
وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية، أعلنت صباح اليوم، تحريك أسعار الوقود.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنَّ مصر تحرص على استمرارها في تطبيق سياسات الانضباط المالي والاقتصادي بكل جوانبها، لما فيه من خير لمستقبلها ومستقبل شعبها.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تحريك أسعار الوقود.. نصائح لكل ربة منزل: هكذا تخفضي استهلاك أسطوانة البوتوجاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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