قتل واغتصاب وسرقة.. حصيلة جرائم العنف ضد المرأة في أسبوع

ما بين القتل والإجبار على الزواج أو الاعتداء الجنسي، ما زالت المرأة أسيرة دائرة العنف الذي يخنقها سواء في محيط الأسرة وأقاربها أو من أشخاص مجهولة، وهو ما نطالعه في وسائل الإعلام من تارة لأخرى.

ويرصد "هن" أبرز الجرائم التي تعرضت لها المرأة، خلال الأسبوع الجاري:

عامل يقتل سيدة أربعينية حملت منه سفاحا

داخل منطقة زراعات الذرة في إحدى القرى التابعة لمحافظة بني سويف، جرى العثور على جثة سيدة (42 عامًا)، كانت مصابة بجرح ذبحي في الرقبة، وجروح متفرقة، وعثر بجوار جثتها على منجل وسيخ حديد عليهما آثار دماء.

وبعد تشكيل فريق البحث تبين أن وراء الجريمة عامل رش مبيدات (34 عامًا)، كان على علاقة غير شرعية بالمجني عليها وحينما حملت منه سفاحًا قتلها، خشية من فضح أمره.

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عامل يقتل أرملة شقيقه بعد زواجه منها سرا

أما محافظة أسيوط وتحديدًا في مركز شرطة القوصية، كانت شاهدة على واقعة قتل عامل لأرملة شقيقه وإلقاء جثتها داخل بئر، بعدما اكتشفت زوجته أنه تزوج بها سرًا.

كان مركز شرطة القوصية تلقى بلاغا من مزارع يفيد بغياب أرملة نجله عن المسكن، ليجري العثور على جثتها داخل بئر، وتتوصل المباحث بأن وراء الواقعة هو نجله، الذي كان تزوجها سرًا وحينما اكتشفت زوجته ذلك تركت المنزل واشترطت عدم العودة مرة أخرى إلا إذا طرد المجني عليها، فما كان منه إلا أن قتلها وتخلص من جثتها بإلقائها في البئر.

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سيدة تقتل نفسها وجنينها

تزايدت لديها حجم الخلافات الأسرية التي لم تستطع السيطرة عليها، فأقدمت سيدة من منطقة دار السلام على قتها نفسها، رغم حملها بالشهر السابع، لكنها قررت التخلص من حياتها.

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وتبين من التحريات بأن السيدة كانت على خلاف مع زوجها، وحينما ذهب ورائها إلى منزل والدها حدثت بينهما مشادة كلامية، فأمسكت بالسكين وطعنت نفسها وكانت الطعنة بالصدر، فتم نقلها على الفور إلى المستشفى لكنها توفت داخل غرفة العناية المركزة.

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بغرض السقة.. سائق توك توك يقتل عمته

أقدم سائق توتوك (36 عامًا) على قتل عمته وهي ربة منزل، طمعًا في سرقة المشغولات الذهبية التي كانت ترتديها.

وترجع تفاصيل القصة، حينما تغيبت السيدة عن المنزل وأبلغ ابنها عن اختفائها، فجرى تشكيل فريق أمني وتم العثور على جثتها بأحد المجاري المائية، وبها جروح بالرأس وبإصبع يدها "دبلة محبس"، وتبين أن وراء الحادث هو نجل شقيقها، بقصد سرقتها.

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هربت من الزواج الإجباري.. فاعتدى عليها والدها 5 أيام

وفي واقعة بشعة شهدتها مدينة 6 أكتوبر، حينما احتجز أب ابنتهت طيلة 5 أيام للاعتداء الجنسي عليها، وبذلك بعدما استغثت به هربًا من والدتها (المنفصلة عن والدها)، التي كانت تجبرها على الزواج.

وتوصلت التحقيقات إلى أن الفتاة كانت تعيش مع والدتها، حينما أجبرتها على الزواج من أحد الأشخاص قررت الهرب إلى والدها، لكنه احتجازها واعتدى جنسيا عليها طيلة 5 أيام.

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