كيت ميدلتون تُدخل 7 ماركات جديدة إلى خزانة ملابسها

ظلت دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، وفية ومخلصة لعلامات الملابس التي جرَّبتها وتأكدت من جودة منتجاتها، لكنها قررت في 2019 أن تقوم من جانبها بتجديد خزانة ملابسها بعدما استقرت على الاستعانة بمنتجات 7 علامات جديدة إلى جانب علاماتها المفضلة.

وعادة ما تستعين كيت، 37 عامًا، بمصممين من أمثال ألكسندر ماكوين أو جيني باكهام في إطلالاتها التي تظهر بها في مختلف المناسبات على السجادة الحمراء، فضلا عن استعانتها بعلامات مثل "زارا"، "إل.كي بينيت" أو "جاب" لإطلالاتها الكاجوال، غير أنها اكتشفت في الأشهر القليلة الماضية علامة "ساندرو" الفرنسية، وعلامة "كاستنر" الإسبانية لتصنيع الأحذية وكذلك علامة "ماسيمو دوتي" للقطع التي تستخدمها يوميا.

اقرا ايضاً:

كيت ميدلتون تتألق بفساتين صيفية تحمل توقيع إيلي صعب

Advertisements

وأضافت كيت لمسة من التطور المتميز باستعانتها بإبداعات المصمم إيلي صعب، الذي يُقَدِّم تصاميم ترتديها نجمات على شاكلة بيونسيه وهالي بيري وكريستن ستيوارت، وذلك إلى جانب ظهورها في مناسبات متتالية عدة بإطلالات من إبداعات علامة ريدلي البريطانية وعلامة آند أذر ستوريز السويدية وعلامة دوباري وعلامة أتيليه مانو.

قد يهمك ايضاً:

أجمل وأشهر إطلالات "رويال أسكوت" يحمل توقيعًا عربيًا

أجمل إطلالات النجمات من توقيع إيلي صعب