"أحد من السيف".. كيف تقي نفسك من برد الصيف بعد إصابة أبو مكة به؟

التعرض المباشر للهواء البارد الصادر من المكيفات أو المراوح الكهربائية في فصل الصيف، قد يصيب البعض بنزلات الإنفلونزا، أو ما يعرف باسم "برد الصيف"، ففي قول مأثور: "برد الصيف أحد من السيف"، الذي لم يسلم منه محمد صلاح لاعب منتخب مصر وجناح نادي ليفربول الإنجليزي.

ولم يتمكن "صلاح" نجم "الريدز" من المشاركة في مران الفراعنة الجماعي، أمس الخميس، بسبب تعرضه لنزلة برد.

"هن" تستعرض أسباب برد الصيف وأعراضه وطرق الوقاية منه، بحسب موقع "ذا دوكتورز" العالمي:

أسباب نزلات البرد في الصيف

- تخفيف الملابس نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

- الاستحمام ثم الجلوس أو النوم تحت المروحة أو المكيف.

- إصابة الجسم بالتهاب فيروسي وليس بكتيري، ينتقل عن طريق العدوى من المصابين بهذه الأمراض.

أعراض نزلات البرد في الصيف

تتعدد أعراض نزلات البرد في الصيف، ومنها: "الرشح، السعال، احتقان الأنف، صعوبة البلع، الحلق، ضعف عام، الحمى، الهزلان".

طرق الوقاية من نزلات البرد في الصيف

- مراعاة عدم التعرض لدرجات حرارة مختلفة بشكل سريع، والتدرج فى درجة حرارة حتى يعتاد عليها الجسم.

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- تلقي تطعيمات الإنفلونزا الموسمية.

- تناول المشروبات والأطعمة التى تحتوى على فيتامين سى مثل البرتقال والليمون.

- الابتعاد عن الأشخاص المصاببن بالإنفلونزا، لتجنب العدوى.

- تناول الخضروات الطازجة مثل الفلفل الأخضر والبقدونس، والطماطم والثوم.

- تجنب التشارك في الأدوات الشخصية.

- تناول الأطعمة التي تساهم في تقوية المناعة، مثل الفواكه والخضروات.

- تناول المشروبات الساخنة، مثل الزنجبيل، القرفة، الينسون، والنعناع.

- يجب توقف عن الإسراف فى تناول الآيس كريم خلال فصل الصيف لأنه يسبب الإصابة بالبرد.

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