هكذا تحد من استهلاك الثلاجة للكهرباء في الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)-

قال معهد علوم البيئة الألماني إن استهلاك الثلاجة للكهرباء يزداد في فصل الصيف بسبب الحرارة الشديدة.

وللحد من استهلاك الكهرباء، ينصح الخبراء الألمان بوضع الثلاجة في مكان بارد بحيث تكون بعيدة عن الأجهزة، التي تنبعث منها سخونة كالفرن والموقد وغسالة الملابس أو غسالة الأطباق.

Advertisements

كما ينبغي ألا تكون الثلاجة معرضة لأشعة الشمس المباشرة عبر النافذة مثلا.

ومن ناحية أخرى، أشار المعهد إلى زيادة استهلاك الثلاجة للكهرباء قد ترجع إلى انسداد فتحات التهوية على الجانب الخلفي بفعل الاتساخات. لذا ينبغي تنظيف هذه الفتحات بانتظام بواسطة فوهة المكنسة الكهربائية أو يدويا بواسطة فرشاة.

كما ينصح الخبراء بألا تكون درجة الحرارة داخل الثلاجة منخفضة جدا؛ حيث تكفي 6 درجات لنطاق التبريد العادي.