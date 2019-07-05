"المرجاني" يتربع على عرش ألوان الديكور

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) –

يتربع المرجاني على عرش ألوان الديكور في 2019 ليضفي على الغرفة لمسة جاذبية تشع طاقة وحيوية.

وأوضحت مجلة "Living at home" الألمانية أن المرجاني هو لون أحمر مائل للوردي يمتاز بطابع بحري جذاب؛ لذا فهو يتناغم مع الألوان البحرية كدرجات الأزرق والأخضر، بالإضافة إلى الأصفر الرملي.

وأضافت المجلة المعنية بالأثاث والديكور أن الرمادي يعد لونا مثاليا للتنسيق مع المرجاني؛ حيث إنه يخفف من الطابع الجريء للمرجاني ويخلق معه توليفة رائعة تنطق بالأناقة والفخامة.