حيل "موضة" بسيطة تجعلك تبدين في عز شبابك

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) –
قالت مستشارة المظهر الألمانية زيلكه جيرلوف إنه يمكن للمرأة الحصول على مظهر أكثر شبابا ببعض حيل الموضة البسيطة.
وأوضحت جيرلوف أن الملابس ذات الألوان الزاهية، كالأحمر والوردي، تجعل المرأة تبدو أكثر شبابا، وذلك بخلاف الألوان الداكنة، التي تجعل المرأة تبدو أكبر سنا وتمنحها مظهرا أكثر تحفظا.
كما أن القصّات غير التقليدية تجعل المرأة تبدو أصغر سنا، مثل البلوزة ذات القصّة غير المتماثلة أو البليزر ذي القصّة الأكبر من المقاس "Oversized".
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