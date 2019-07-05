تختلف أعراض حب الشباب من شخص لآخر، حسب شدة الحالة، ويعد أحد الأمراض الجلدية التي تحدث عند انسداد بصيلات الشعر بالزيوت وخلايا الجلد الميتة، وهو ما يؤدي إلى ظهور الرؤوس البيضاء أو السوداء أو البثور، ويكون حب الشباب أكثر شيوعًا بين المراهقين، ومن أعراضه كما ذكرها موقع "Mayo Clinic". اعراض حب الشباب بثرات بيضاء الرأس (انسداد المسامات المغلقة). بثرات سوداء الرأس(انسداد المسامات المفتوحة). نتوءات صغيرة حمراء ومؤلمة. بثور (بثور حمراء). نتوءات كبيرة وصلبة ومؤلمة تحت سطح الجلد. Advertisements يظهر حب الشباب على سطح جلد الوجه، الرقبة، الصدر، الظهر والكتفين. أسباب ظهور حب الشباب ظهور خلايا الجلد الميتة. تراكم الجراثيم. يظهر حب الشباب لأصحاب البشرة الدهنية. الإكثار من تناول المخلل. ​

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